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В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО

23 апреля 2026 13:54
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Беларусь готова отстаивать принципы международного права совместно с парламентом стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с его представителями сегодня, 23 апреля, в Минске обсуждались конкретные пункты дальнейшего взаимодействия для расширения сотрудничества.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО -2

ПАРЛАТИНО объединяет 23 парламентские структуры и для нас это еще одна площадка для выстраивания международного сотрудничества. К тому же латиноамериканский регион является одним из центров роста мировой экономики. Председатель Палаты представителей отметил, что в Беларуси с тревогой смотрят на то, что происходит в отдельных странах в условиях внешнего диктата, и обратил внимание, тем не менее, на развитие этих государств. Минск поддерживает отношения практически со всеми странами Латинской Америки, стороны могут вести речь о развитии экономических контактов, сотрудничестве в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтике и высоких технологиях.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО -4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы еще раз подчеркнули, что имеем очень много общих подходов и взглядов, связанных с суверенитетом независимости стран, невмешательством во внутренние дела государств. С точки зрения экономики это тоже очень важный базис развития стран. И здесь Республика Беларусь имеет соответствующие достижения. И мы готовы делиться с нашими коллегами в различных сферах.

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО -6

Роландо Патрисио Гонсалес, председатель парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна:
Во время встречи мы отметили наше полное совпадение по многим вопросам. Также мы обсудили конкретные пункты, по которым планируем развивать сотрудничество. С сегодняшнего момента, несмотря на колоссальное расстояние между нашими континентами, теперь эту дистанцию мы будем ощущать гораздо меньше.

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# Международная политика # Международное сотрудничество # Вадим Ипатов # Палата представителей

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