В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО

Беларусь готова отстаивать принципы международного права совместно с парламентом стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с его представителями сегодня, 23 апреля, в Минске обсуждались конкретные пункты дальнейшего взаимодействия для расширения сотрудничества.

ПАРЛАТИНО объединяет 23 парламентские структуры и для нас это еще одна площадка для выстраивания международного сотрудничества. К тому же латиноамериканский регион является одним из центров роста мировой экономики. Председатель Палаты представителей отметил, что в Беларуси с тревогой смотрят на то, что происходит в отдельных странах в условиях внешнего диктата, и обратил внимание, тем не менее, на развитие этих государств. Минск поддерживает отношения практически со всеми странами Латинской Америки, стороны могут вести речь о развитии экономических контактов, сотрудничестве в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтике и высоких технологиях.