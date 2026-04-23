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Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной кампании в Минской области

23 апреля 2026 13:46
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Александр Лукашенко 23 апреля проинспектировал ход посевной кампании в Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В столичном регионе выполнено около 40 % работ от запланированного объема сева. Общее состояние дел и качество проводимых работ глава государства проинспектировал с борта вертолета. В целом, серия больших мероприятий, посвященных важнейшей теме – региональному развитию, – в графике Президента продолжается.

Александр Лукашенко проинспектировал ход посевной кампании в Минской области-2

В ближайшее время в Гомельской области на примере Мозырской организации на семинар-совещание отдельно будет вынесена тема работы агросервисов в стране и подготовка техники к полевым работам. Также глава государства познакомится с ходом реализации инвестиционных проектов в отдельных районах, участвующих в госпрограмме развития Припятского Полесья.

Итоги большой командировки, а также состоявшиеся ранее мероприятия и доклады по различным вопросам регионального характера станут в том числе основой для формирования повестки еще одного предстоящего большого мероприятия у Президента. На совещании «Один район – один проект» предстоит серьезно обсудить перспективы развития белорусских регионов.

# Александр Лукашенко

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