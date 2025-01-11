Союзный безвиз начал действовать 11 января

С 11 января 2025 года вступило в силу соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о взаимном признании виз. Иностранные граждане, имеющие визу одной из двух стран получили возможность пребывания на территории Союзного государства на тот период, пока действует разрешительный документ.

Документ предусматривает 6 таких участков: Гомель — Брянск, Минск – Москва, Витебск – Смоленск, Киев – Санкт-Петербург. Однако пересекать сухопутную российско-белорусскую границу по другим путям запрещено. Это будет квалифицироваться как нарушение.

Возможностями соглашения не могут воспользоваться те, кому ограничили въезд на территорию Республики Беларусь или Российской Федерации. Период пребывания иностранных граждан на территории Союзного государства будет считаться с даты въезда в одну из стран.