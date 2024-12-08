Комплектовщик, резчик, упаковщик. Как люди с инвалидностью осваивают новую профессию
На неделе большая часть мира отмечала Международный день инвалидов. Среди этих государств и Беларусь, где социальная политика остается в приоритете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Потому и 3 декабря для нас особый день. Это не праздничная дата, конечно, а напоминание о том, что рядом с нами живут те, кому труднее, чем остальным. Беларусь – наш общий дом, и наш общий долг помогать людям с ограниченными возможностями по здоровью. Не только словом, но и делом. Забота о людях всегда в поле зрения Президента.
Никаких пустых обещаний – только реальная помощь, и за последние 5 лет она существенно увеличилась. Так, пенсии по инвалидности выросли почти в 2 раза. На пособия, реабилитацию, адресную помощь и соцуслугу за прошлый и 9 месяцев 2024 года выделили около 10 миллиардов рублей.
Выверенные движения и полная сосредоточенность. Казалось бы, простая работа. Кирилл на складе сортирует и расставляет готовые наборы, уже скоро они отправятся к заказчику. Но для молодого человека профессия кладовщика не рутина, а вызов. Многие годы минчанин сражается против болезни Бехтерева. Сложный диагноз не стал преградой для освоения нового дела.
Кирилл Сашко, кладовщик полиграфического предприятия:
Я людям помогаю, забираю разные товары из цеха: карты – ну все, 2 коробки, 5, 10. На рохлю завозим и так далее.
Адаптироваться на новом рабочем месте Кириллу помогли старшие коллеги. Впрочем, многие из них тоже с ограниченными возможностями, но безграничным желанием трудиться.
Андрей с самого детства страдает от нарушения слуха. Но работать мужчине это нисколько не мешает. На предприятии трудится уже 7 лет и хорошо знает все производственные этапы.
Преодолеть физические и социальные барьеры – так описывают свою миссию на этом полиграфическом предприятии. Почти 40 % штата – сотрудники с инвалидностью. С их помощью компания в год печатают тысячи километров этикеток, наклеек, листовок. Обеспечивают продукцией самых известных промышленных гигантов. Да, возможно эффективность немного проседает, могли бы зарабатывать больше. Но здесь уверены, есть вещи намного важнее.
Арина Верховская, корреспондент:
На предприятия люди с ограниченными возможностями приходят по программе адаптации. Она длится от 6 до 12 месяцев. За это время они осваивают новую профессию, например, комплектовщика, резчика материалов и изделий или укладчика-упаковщика. По завершении адаптации 80 % граждан остаются работать на производстве.
На предприятии созданы все условия, чтобы люди с особенностями здоровья могли найти подходящую себе работу. Подход индивидуальный к каждому такому сотруднику. Ну а на первом месте комфорт. Лояльно относятся к тому, что не получается сразу и терпеливо обучают тому, что под силу.
Подробности в видеоматериале.