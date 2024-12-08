Комплектовщик, резчик, упаковщик. Как люди с инвалидностью осваивают новую профессию

На неделе большая часть мира отмечала Международный день инвалидов. Среди этих государств и Беларусь, где социальная политика остается в приоритете, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Потому и 3 декабря для нас особый день. Это не праздничная дата, конечно, а напоминание о том, что рядом с нами живут те, кому труднее, чем остальным. Беларусь – наш общий дом, и наш общий долг помогать людям с ограниченными возможностями по здоровью. Не только словом, но и делом. Забота о людях всегда в поле зрения Президента.

Никаких пустых обещаний – только реальная помощь, и за последние 5 лет она существенно увеличилась. Так, пенсии по инвалидности выросли почти в 2 раза. На пособия, реабилитацию, адресную помощь и соцуслугу за прошлый и 9 месяцев 2024 года выделили около 10 миллиардов рублей.