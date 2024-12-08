Сколько зарабатывают на стартапах? Окунулись в мир коммерческих проектов. Вот несколько идей для бизнеса

Уже не первый год в Беларуси пытаются поженить науку и экономику, чтобы эти две сферы стали единым целым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По ситуации в НАН – по всему это далеко не последний разговор у Президента, и, как показывает практика, новации не просто могут превращаться в бизнес. Это и есть бизнес. Главное – найти к нему правильный подход. К примеру такой, как практикуют в технопарках. Это такие теплицы для стартапов, которые есть в каждом областном центре и крупных белорусских городах. Всего в нашей стране их 17, и важно, что именно в регионах появилась возможность реализовать свой потенциал. А это и новые рабочие места, и зарплата, и развитие. С новой силой к процессу подключился технопарк в Бресте, где примерно год назад усилились, получили допквадраты и сегодня выступают главным инновационным центром в регионе.