Сколько зарабатывают на стартапах? Окунулись в мир коммерческих проектов. Вот несколько идей для бизнеса
Уже не первый год в Беларуси пытаются поженить науку и экономику, чтобы эти две сферы стали единым целым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По ситуации в НАН – по всему это далеко не последний разговор у Президента, и, как показывает практика, новации не просто могут превращаться в бизнес. Это и есть бизнес. Главное – найти к нему правильный подход. К примеру такой, как практикуют в технопарках. Это такие теплицы для стартапов, которые есть в каждом областном центре и крупных белорусских городах. Всего в нашей стране их 17, и важно, что именно в регионах появилась возможность реализовать свой потенциал. А это и новые рабочие места, и зарплата, и развитие. С новой силой к процессу подключился технопарк в Бресте, где примерно год назад усилились, получили допквадраты и сегодня выступают главным инновационным центром в регионе.
Что там производят и сколько на этом зарабатывают – Кристина Протосовицкая о выгодных перспективах.
Пушистые вдохновители. Сперва появилась одна собака, а потом подобрали еще пять беспризорников. Именно с этих пар глаз началось дело семьи Антонюк. Она дизайнер одежды, а он техник. Чтобы порадовать своих четвероногих приверед натуральными вкусными снеками, пришлось начинать собственное производство.
Концепция владельца домашних питомцев для таких же их любителей сработала. Если сперва трудились как самозанятые, то уже год как семейный бизнес стал резидентом научно-технологического парка.
Алексей Антонюк, начальник технологических процессов предприятия-резидента Брестского научно-технологического парка:
Нам о технопарке рассказали наши подписчики в Instagram. Мы обратились сюда. Нам объяснили, как стать резидентами. Объяснили все льготы, которые нас ожидают. Льготное налогообложение. Это возможность получить какую-то финансовую поддержку. И льгота по аренде.
Продукт попал в критерии уникальности предложения. Снеки и вкусные печеньки изготавливают из 9 видов мяса с помощью технологии дегидратации. Признаются, идею взяли из мира людей и адаптировали под пушистиков, которые тоже любят полакомиться. Объем переработки – 2 тонны сырья в месяц.
Вероника Антонюк, директор предприятия-резидента Брестского научно-технологического парка:
Это суши, которые подходят для собачек, на основе говяжьего легкого, тыквы и яблока. Мы предлагаем сразу готовые решения: кусочки для дрессировки, полезные снеки, наше фирменное печенье и готовые наборы. А также мы единственные в Беларуси, кто готовит из такого количества мясных белков.
От потребности уже не четвероногих друзей, а человека исходил директор компании по производству ортопедических изделий. Именно переход от эластичных бинтов к сложным формам готовых фиксаторов привели компанию в Брестский технопарк год назад, хотя на рынке с 2015 года. Наколенники, бандажи, изделия для коррекции, поддержки и реабилитации поставлялись из-за рубежа, но удалось произвести свое.
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