Прямой эфир

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса

21 марта 2025 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзное государство продолжает оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса. Только на поддержку учреждений образования Донецкой и Луганской народных республик за последние несколько лет выделено 125 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумма немаленькая. И вот очередной транш. Для учебных заведений региона закуплено все необходимое для оснащения классов профобразования. 

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса-2

К месту назначения оборудование сопроводила делегация Постоянного комитета Союзного государства. Это уже шестая по счету гуманитарная миссия на Донбасс. Средства для поддержки учебного процесса в регионе выделяются по решению Высшего госсовета Союзного государства, президентов Беларуси и России, а также союзного Совмина. 

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы считали обязательным, чтобы каждый белорусско-российский рубль работал на повышение качества обучения ребят, прежде всего средних специальных учебных заведений. И в этот раз мы оборудовали 26 классов средних специальных учебных заведений в Донецкой и Луганской народных республиках. 

Передали комплект оборудования для швейного дела, для компьютерных специальностей. Передали ряду техникумов фрезерное, токарное, сверлильное оборудование. Чтобы производственный процесс, именно по рабочим специальностям, получил определенную поддержку. 

Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса-6

Также в школы, лицеи и гимназии были переданы книги издательского проекта «Библиотека Союзного государства». Они отображают совместную историю двух государств, а также материалы о героическом прошлом народов Беларуси и России, их традициях и культуре.

# Беларусь-Россия # Дмитрий Мезенцев # Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь одной из первых стран в мире признала законной работу с криптовалютами
21 марта 2025 16:45

Беларусь одной из первых стран в мире признала законной работу с криптовалютами

Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!
21 марта 2025 16:39

Лукашенко – Исаченко: в наши времена коровы содержались в жутких условиях, но такого падежа не было!

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога
21 марта 2025 15:59

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога