Союзное государство продолжит оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса

Союзное государство продолжает оказывать гуманитарную помощь детям Донбасса. Только на поддержку учреждений образования Донецкой и Луганской народных республик за последние несколько лет выделено 125 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумма немаленькая. И вот очередной транш. Для учебных заведений региона закуплено все необходимое для оснащения классов профобразования.

К месту назначения оборудование сопроводила делегация Постоянного комитета Союзного государства. Это уже шестая по счету гуманитарная миссия на Донбасс. Средства для поддержки учебного процесса в регионе выделяются по решению Высшего госсовета Союзного государства, президентов Беларуси и России, а также союзного Совмина.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы считали обязательным, чтобы каждый белорусско-российский рубль работал на повышение качества обучения ребят, прежде всего средних специальных учебных заведений. И в этот раз мы оборудовали 26 классов средних специальных учебных заведений в Донецкой и Луганской народных республиках.

Передали комплект оборудования для швейного дела, для компьютерных специальностей. Передали ряду техникумов фрезерное, токарное, сверлильное оборудование. Чтобы производственный процесс, именно по рабочим специальностям, получил определенную поддержку.