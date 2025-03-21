Беларусь одной из первых стран в мире признала законной работу с криптовалютами

Вернемся к любопытной, перспективной и, очевидно, долгоиграющей новости про перспективы строительства майнинговых ферм на востоке Беларуси – то, о чем шла речь у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, эта отрасль при грамотном государственном подходе может открыть огромные, ранее не используемые и даже не сформулированные потенциальные возможности любого государства. Ведь неслучайно этот колоссальный ресурс XXI века называют «цифровой нефтью».

А вот так выглядит топ-5 государств по добыче криптовалют. США – в безусловных лидерах. За ними следуют Казахстан, Россия, Канада, Иран. Эта пятерка государств совокупно контролируют более 70 % мировой мощности сети биткоин. Традиционно сильны также государства Персидского залива, Малайзия и Исландия.

Причем у каждого из государств, которые преуспели в добыче биткоина и других криптовалют, своя аргументация и история успеха. Например, Штаты могут похвастаться максимально благоприятным законодательством для майнинга. У Казахстана высокие позиции благодаря низким тарифам на электричество.

Исландия предлагает дешевую геотермальную и гидроэнергию. А Канада, наравне с этим, считает преимуществом для майнинга политическую предсказуемость. Россия набрала вес благодаря низким тарифам и избытку энергомощностей в некоторых регионах. Очевидно, это те опции, которые может использовать и Беларусь.

Кстати, Беларусь в этой сфере создала юридическую базу еще в 2017-м. Тогда был подписан Декрет Президента о цифровой экономике. Именно тогда в национальном законодательстве закрепились понятия «майнинг» и «блокчейн».