«Совсем недетские пожелания». Какие подарки попросили у Деда Мороза дети белорусских спортсменов?
Новости Беларуси. «Олимпийская елка» – это не только новогодний праздник, это и эстафета традиций, которую передают олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, чемпионы нашей страны молодому поколению, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Наш корреспондент Наталия Нерода растрогалась до глубины души.
Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», организованный Национальным олимпийским комитетом, в 2022 году поменял локацию и формат. Но прежними остались яркие эмоции, искренний интерес, улыбки на лицах и душевный отклик в сердцах. Когда собирается много детей, а их было около 500, и все они настроены радоваться и веселиться, празднику точно быть.
Наталия Нерода, корреспондент:
Дети ждут новогодних праздников с особым нетерпением. Для них это чудо, сказка, волшебство и множество подарков. На «Олимпийской елке» ребята и их родители попали в мир приключений с интерактивной программой.
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Полноценный спектакль, театрализованное представление с большим количеством интерактива. Ребята были максимально увлечены развитием сюжета. Дети серебряного призера чемпионата мира по биатлону Людмилы Калинчик старательно готовились к «Олимпийской елке», а теперь наслаждались праздничным представлением.
Людмила Калинчик, ведущий специалист Белорусской федерации биатлона:
Мы с нетерпением ждали это мероприятие, поэтому они сейчас очень сильно вовлечены в эту сказку.
– В каких костюмах, образах они сегодня?
– Дашка в роли Эльзы, а Сашка – черепашка-ниндзя. Мы прямо готовились к этому мероприятию, даже целенаправленно готовили костюмы.
Саша и Даша уже написали письма Деду Морозу. Они попросили дедулю прислать им подарки. За хорошее поведение, разумеется.
Людмила Калинчик:
Нам повезло, мне удалось прочитать эти пожелания Деду Морозу. Я скажу, что совсем не детские пожелания. Поскольку сынок заказал планшет, телефон и машинку на пульте управления. А – Даша телефон. Сейчас детки современные, заказывают серьезные не по годам подарки.
У бронзового призера Олимпиады по художественной гимнастике Любови Черкашиной на новогодней елке в сборе была вся семья. Выход в свет младшенького удался. Он не капризничал и улыбался.
Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы.
Председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович пришел на праздник с младшим сыном. Тимур, как и все дети, также ждет подарков под новогоднюю елку.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Расскажи, что ты просил у Деда Мороза?
– Шедера.
– А кто такой Шедер?
– Которого я приносил в садик.
– Они сейчас смотрят, ежик такой синий, но там они в разных цветах. Поэтому получит, я думаю. Ты хорошо себя вел в этом году?
Детишки под Новый год пишут письма Деду Морозу. Но ведь и у взрослых тоже есть просьбы. У каждого своя: материальные и духовные, скромные и дерзкие, все зависит от масштаба человека.
Александр Богданович:
Что бы ни случилось в жизни, ведь мы справляемся с трудностями при помощи людей, которые нас окружают. И точно так же разделяем радость с людьми, поэтому хотелось бы, чтобы у всех была та опора, которая была рядом и помогала им справляться с трудностями и делить радости. Поэтому я желаю, чтобы у всех вообще всегда были те люди, на которых они могут положиться, рассчитывать, и у них всегда была опора.
Олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков пришел на новогоднюю елку с внучкой Мией. Малышке здесь все в новинку. Но проводник у нее на этом празднике жизни надежный – мудрый и опытный дедушка.
Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:
Знаете, они попали в сказку, а мы попали в детство наше. Так что такие наши маленькие кнопочки, ее зовут Мия, мы пока не говорим, что хотим сказать, но с удовольствием смотрим, бегаем, радуемся вместе с нами. Сейчас вот мы сходим вместе с ними на праздники, а пройдет время, они так же будут водить своих детишек, будут вспоминать и радоваться, как мы сейчас за них.
Это был уникальный праздник. Необычайно высокая концентрация спортивных звезд, а также семейных дуэтов, трио и квартетов. Все дети получили сладкие подарки и плюшевые талисманы – Буслика. «Олимпийская елка-2022» удалась на славу и уже передала эстафету своей преемнице. В 2023-м, вне сомнений, все будет краше и ярче. Таково течение времени.
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