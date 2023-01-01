«Совсем недетские пожелания». Какие подарки попросили у Деда Мороза дети белорусских спортсменов?

Новости Беларуси. «Олимпийская елка» – это не только новогодний праздник, это и эстафета традиций, которую передают олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, чемпионы нашей страны молодому поколению, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Наш корреспондент Наталия Нерода растрогалась до глубины души.

Традиционный новогодний праздник «Олимпийская елка», организованный Национальным олимпийским комитетом, в 2022 году поменял локацию и формат. Но прежними остались яркие эмоции, искренний интерес, улыбки на лицах и душевный отклик в сердцах. Когда собирается много детей, а их было около 500, и все они настроены радоваться и веселиться, празднику точно быть.

Наталия Нерода, корреспондент:

Дети ждут новогодних праздников с особым нетерпением. Для них это чудо, сказка, волшебство и множество подарков. На «Олимпийской елке» ребята и их родители попали в мир приключений с интерактивной программой. «Хорошая традиция собирать всех». На Олимпийскую елку в Минске пригласили белорусских спортсменов и их детей. Подробности здесь.

Полноценный спектакль, театрализованное представление с большим количеством интерактива. Ребята были максимально увлечены развитием сюжета. Дети серебряного призера чемпионата мира по биатлону Людмилы Калинчик старательно готовились к «Олимпийской елке», а теперь наслаждались праздничным представлением.

Людмила Калинчик, ведущий специалист Белорусской федерации биатлона:

Мы с нетерпением ждали это мероприятие, поэтому они сейчас очень сильно вовлечены в эту сказку.

– В каких костюмах, образах они сегодня?

– Дашка в роли Эльзы, а Сашка – черепашка-ниндзя. Мы прямо готовились к этому мероприятию, даже целенаправленно готовили костюмы. Саша и Даша уже написали письма Деду Морозу. Они попросили дедулю прислать им подарки. За хорошее поведение, разумеется.

Людмила Калинчик:

Нам повезло, мне удалось прочитать эти пожелания Деду Морозу. Я скажу, что совсем не детские пожелания. Поскольку сынок заказал планшет, телефон и машинку на пульте управления. А – Даша телефон. Сейчас детки современные, заказывают серьезные не по годам подарки. У бронзового призера Олимпиады по художественной гимнастике Любови Черкашиной на новогодней елке в сборе была вся семья. Выход в свет младшенького удался. Он не капризничал и улыбался. Любовь Черкашина: ничего сверхъестественного от нового года не жду. Хочу, чтобы мои близкие были счастливы. Председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович пришел на праздник с младшим сыном. Тимур, как и все дети, также ждет подарков под новогоднюю елку.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Расскажи, что ты просил у Деда Мороза?

– Шедера.

– А кто такой Шедер?

– Которого я приносил в садик.

– Они сейчас смотрят, ежик такой синий, но там они в разных цветах. Поэтому получит, я думаю. Ты хорошо себя вел в этом году? Детишки под Новый год пишут письма Деду Морозу. Но ведь и у взрослых тоже есть просьбы. У каждого своя: материальные и духовные, скромные и дерзкие, все зависит от масштаба человека.

Александр Богданович:

Что бы ни случилось в жизни, ведь мы справляемся с трудностями при помощи людей, которые нас окружают. И точно так же разделяем радость с людьми, поэтому хотелось бы, чтобы у всех была та опора, которая была рядом и помогала им справляться с трудностями и делить радости. Поэтому я желаю, чтобы у всех вообще всегда были те люди, на которых они могут положиться, рассчитывать, и у них всегда была опора. Олимпийский чемпион по фехтованию Александр Романьков пришел на новогоднюю елку с внучкой Мией. Малышке здесь все в новинку. Но проводник у нее на этом празднике жизни надежный – мудрый и опытный дедушка.

Александр Романьков, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по фехтованию:

Знаете, они попали в сказку, а мы попали в детство наше. Так что такие наши маленькие кнопочки, ее зовут Мия, мы пока не говорим, что хотим сказать, но с удовольствием смотрим, бегаем, радуемся вместе с нами. Сейчас вот мы сходим вместе с ними на праздники, а пройдет время, они так же будут водить своих детишек, будут вспоминать и радоваться, как мы сейчас за них.