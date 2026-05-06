В преддверии Дня Великой Победы юные белорусские борцы почтили память погибших воинов
Праздник Великой Победы – он проходит сквозь десятилетия и отмечается в разных странах. Сегодня наши дети могут жить, учиться и наслаждаться благодаря тем, кто отстоял мир. В эти дни наши атлеты отдают дань уважения тем, кто погиб в далеком 45-м, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кортеж из множества стальных коней и люди, в чьих сердцах живет память о великой войне. Они росли уже на рассказах и историях своих дедов, а сегодня передают молодому поколению эстафету памяти. Ведь без истории нет будущего.
Евгений Бейзак, директор клуба:
Формирование патриотизма, формирование идеи и чувства любви к Родине, гордости за свою Родину начинается именно в таких местах. И начинается именно с детей.
Ольга Назарова, подполковник, начальник учебно-спортивного отдела БФСО «Динамо»:
Знаменательно, что мы в преддверии праздника 9 Мая находимся именно здесь, около стелы, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения людям, которые являются примером верности служебному долгу, мужества и преданности Родине.
В нашей столице стела «Минск – город-герой» – особенное место, сюда приходят не только по особенным дням, ведь этот обелиск олицетворяет Родину, символ Победы и славы. Каждый белорус от мала до велика свято чтит традиции. Юные борцы, как никто другой, с детства понимают, что любая победа – это самоотдача и самоотречение. Во имя страны можно сделать невозможное.
Руслан Виноградов, заместитель председателя Федерации борьбы Минской области:
Это будущее наше, это наше общество. Они должны нести эту искру, этот огонь вперед. За нашу Беларусь, за все, что оставили нам деды.
Подробнее в видео.