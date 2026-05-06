Гандболистки БНТУ-БЕЛАЗ одолели «Гомель» в матче ЧБ

В женском чемпионате Беларуси по гандболу началась битва за золото. В Гомеле местная одноименная команда в первом финальном поединке принимала минский БНТУ-БЕЛАЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды боролись на каждом участке площадки. Едва минчанки уходили вперед на несколько мячей, «Гомель» пускался в погоню и сокращал отставание. Первый тайм завершился вничью – 14:14. За 6 минут до окончания второго отрезка игры дружина Константина Шароварова оторвалась на три мяча.

Хозяйки самоотверженно пытались настичь соперника, и им это удалось. Основное время поединка завершилось вничью – 27:27. Были назначены два дополнительных тайма. В итоге викторию праздновал БНТУ-БЕЛАЗ – 31:29. Матч стал настоящим украшением игрового дня. Финальная серия продолжится до трех побед одной из команд. Вторая встреча за золото состоится 13 мая в Молодечно.