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Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой

30 августа 2022 11:45
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня я решила вспомнить свою бабушку и приготовить оладьи на кефире с мочанкой.

Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой-1

Мы начинаем с оладий, нам нужно сделать достаточно густое тесто. Берем кефир, яйцо, немного муки, половину чайной ложки разрыхлителя, сахар и соль. Перемешиваем все венчиком. Наше тесто готово, дадим ему немного постоять.

Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой-4

Примемся за нашу мочанку. Сковородка у меня уже разогрета. Мы берем лук, нарезаем на достаточно большие куски. Сразу же наливаем масло в сковородку. Нарежем грудинку на тоненькие полосочки. Можно не мельчить сильно, наша сковородка уже разогрета. Сразу закидываем это все туда.

Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой-7

Лук с грудинкой обжарились, добавляем туда два яйца, немного жирных сливок. Уменьшаем огонь, добавим две ложки сметаны. Все накрываем крышкой.

Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой-10

Пока готовится мочанка, испечем оладьи. Смазываем сковородку маслом, выливаем тесто на сковородку. Переворачиваем наши оладушки.

Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой-13

У нас уже все готово. Добавим немного зелени в мочанку. Оладьи выкладываем на тарелочку, мочанку едят сразу со сковородки. Наш завтрак готов.

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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