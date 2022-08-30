Завтрак как у бабушки. Готовим оладьи с мочанкой

Лена Климук, кулинар:

Сегодня я решила вспомнить свою бабушку и приготовить оладьи на кефире с мочанкой.

Мы начинаем с оладий, нам нужно сделать достаточно густое тесто. Берем кефир, яйцо, немного муки, половину чайной ложки разрыхлителя, сахар и соль. Перемешиваем все венчиком. Наше тесто готово, дадим ему немного постоять.

Примемся за нашу мочанку. Сковородка у меня уже разогрета. Мы берем лук, нарезаем на достаточно большие куски. Сразу же наливаем масло в сковородку. Нарежем грудинку на тоненькие полосочки. Можно не мельчить сильно, наша сковородка уже разогрета. Сразу закидываем это все туда.

Лук с грудинкой обжарились, добавляем туда два яйца, немного жирных сливок. Уменьшаем огонь, добавим две ложки сметаны. Все накрываем крышкой.

Пока готовится мочанка, испечем оладьи. Смазываем сковородку маслом, выливаем тесто на сковородку. Переворачиваем наши оладушки.