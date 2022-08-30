На страже безопасности. Как кинологическая служба МЧС тренирует собак?

Профессионализм, скорость и хватка – все благодаря каждодневным тренировкам. В Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» МЧС собак учат главному – спасать жизни. Кинологическая служба была создана 5 июня 2002 года, занимается поиском пострадавших в завалах разрушенных зданий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с применением специально обученных собак.

Сергей Лягович, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС:

В Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» 10 собак различных пород. В настоящее время у нас лабрадоры – это самые первые собаки, которые появились здесь. Потом появились немецкие овчарки, недавно появилась у нас бельгийская овчарка, которая показывает очень хорошие результаты. 8 месяцев назад появился еще английский пойнтер. Это собака из класса легавых, то есть охотничья. Но при правильной дрессировке собака очень хорошо ищет пострадавших как в завалах, так и на природе.

Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» входит в состав отряда тяжелого класса «ИНСАРАГ». Это международная организация, объединяющая более 80 стран и организаций, которые специализируются на проведении поисково-спасательных операций в разрушенных зданиях, а также странах, подверженных стихийным бедствиям. Сергей Лягович:

В случае масштабных ЧС нас запрашивают другие страны, мы выезжаем для оказания помощи.

Кинологические расчеты выезжают на поиск пострадавших ежедневно. Это не только взрослые люди, но и дети. Детям уделяется особое внимание, ведь эта та категория лиц, которым нужно первоочередное и максимально быстрое оказание помощи.

Сергей Лягович:

Недавно мы выезжали на поиски ребенка, который в ходе игры с другими детьми ушел в лес и потерялся. Спасателями был обнаружен в лесу, застрял на дереве. Собака не только быстрый спасатель, но и, в первую очередь, лучший друг человека, через общение с которой дети получают энергию и заряжаются позитивом. Четвероногие друзья часто приезжают в различные интернаты и оздоровительные центры, где их с нетерпением ждут.

Сергей Лягович:

Наши собаки участвуют в такой программе, как доготерапия, после чего дети себя чувствуют намного лучше, получают помощь, нас благодарит руководство этих интернатов, звонят и приглашают еще, чтобы мы приезжали. Потому что социальную помощь мы оказываем детям.