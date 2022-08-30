На страже безопасности. Как кинологическая служба МЧС тренирует собак?
Профессионализм, скорость и хватка – все благодаря каждодневным тренировкам. В Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» МЧС собак учат главному – спасать жизни. Кинологическая служба была создана 5 июня 2002 года, занимается поиском пострадавших в завалах разрушенных зданий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с применением специально обученных собак.
Сергей Лягович, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС:
В Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР» 10 собак различных пород. В настоящее время у нас лабрадоры – это самые первые собаки, которые появились здесь. Потом появились немецкие овчарки, недавно появилась у нас бельгийская овчарка, которая показывает очень хорошие результаты. 8 месяцев назад появился еще английский пойнтер. Это собака из класса легавых, то есть охотничья. Но при правильной дрессировке собака очень хорошо ищет пострадавших как в завалах, так и на природе.
Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» входит в состав отряда тяжелого класса «ИНСАРАГ». Это международная организация, объединяющая более 80 стран и организаций, которые специализируются на проведении поисково-спасательных операций в разрушенных зданиях, а также странах, подверженных стихийным бедствиям.
Сергей Лягович:
В случае масштабных ЧС нас запрашивают другие страны, мы выезжаем для оказания помощи.
Кинологические расчеты выезжают на поиск пострадавших ежедневно. Это не только взрослые люди, но и дети. Детям уделяется особое внимание, ведь эта та категория лиц, которым нужно первоочередное и максимально быстрое оказание помощи.
Сергей Лягович:
Недавно мы выезжали на поиски ребенка, который в ходе игры с другими детьми ушел в лес и потерялся. Спасателями был обнаружен в лесу, застрял на дереве.
Собака не только быстрый спасатель, но и, в первую очередь, лучший друг человека, через общение с которой дети получают энергию и заряжаются позитивом. Четвероногие друзья часто приезжают в различные интернаты и оздоровительные центры, где их с нетерпением ждут.
Сергей Лягович:
Наши собаки участвуют в такой программе, как доготерапия, после чего дети себя чувствуют намного лучше, получают помощь, нас благодарит руководство этих интернатов, звонят и приглашают еще, чтобы мы приезжали. Потому что социальную помощь мы оказываем детям.
В воспитании собаки самое важное – послушание. Ежедневные дрессировки приводят к наивысшему результату. Собаку тренируют с рождения. В процессе обучения нужна помощь статистов или помощников. Во время дрессировки собака всегда получает поощрение за добросовестный и качественный труд. Вот они – герои нашего времени, которые самоотверженно выполняют свою работу. Всегда на страже безопасности людей.