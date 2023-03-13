Современные медцентры и инфекционная больница появятся в Минске. Вот какими они будут

Новости Беларуси. Разработан эскизный проект новой инфекционной больницы. Она появится на улице Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это современное медучреждение с хорошей диагностической и лабораторной базой. В перспективе планируется, что это будет Минский научно-практический центр инфекционных болезней. Одна из особенностей строительства – использование легких конструкций. Также предусмотрят отдельный блок для особо опасных инфекций.

Виталий Зизов, директор Минскпроекта:

Инфекционная больница будет состоять из главного корпуса и четырех палатных корпусов. Данные корпуса планируется построить с применением легких стальных конструкций, такого плана еще не применялись. В России инфекционная больница была построена тоже с применением легких стальных конструкций.