Современные медцентры и инфекционная больница появятся в Минске. Вот какими они будут

Новости Беларуси. Разработан эскизный проект новой инфекционной больницы. Она появится на улице Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Разработан эскизный проект новой инфекционной больницы. Она появится на улице Шаранговича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это современное медучреждение с хорошей диагностической и лабораторной базой. В перспективе планируется, что это будет Минский научно-практический центр инфекционных болезней. Одна из особенностей строительства – использование легких конструкций. Также предусмотрят отдельный блок для особо опасных инфекций.
Виталий Зизов, директор Минскпроекта:
Инфекционная больница будет состоять из главного корпуса и четырех палатных корпусов. Данные корпуса планируется построить с применением легких стальных конструкций, такого плана еще не применялись. В России инфекционная больница была построена тоже с применением легких стальных конструкций.
Кроме того, в разработке – новый центр наркологии. А также большой медцентр, в состав которого включат 10-ю стоматологическую поликлинику, эндокринологический центр и центр косметологии. Также появится новое общежитие для медработников по улице Корженевского.
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