Прямой эфир

Информация из немецких архивов. Сборник, посвящённый теме геноцида белорусов, представили в Могилёве

13 марта 2023 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Все карательные экспедиции и больше ста лагерей принудительного содержания. В Могилеве презентовали новый выпуск военно-исторического сборника «Могилевский поисковый вестник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация из немецких архивов. Сборник, посвящённый теме геноцида белорусов, представили в Могилёве-1

Он стал 16-м по счету и посвящен теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Могилевской области. Впервые в печатном издании собрана информация о 106 лагерях всех типов принудительного содержания, которую скрупулезно собирали могилевские поисковики из всевозможных источников. К этому списку прокуратура добавила еще 13. Зверства, которые чинили фашисты на нашей земле, подтверждены документами, в том числе из немецких архивов, которые долгое время были засекречены.

Информация из немецких архивов. Сборник, посвящённый теме геноцида белорусов, представили в Могилёве-4

Николай Борисенко, руководитель общественного объединения «Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру»:
Мы всегда говорим, что самое важное для историка, для публициста-документалиста – это архивные материалы. Сегодня открылись архивы немецкие, очень много немецких архивов, появились сайты мощные центрального архива Министерства обороны Российского Федерации. Вот, «Память народа», который объединяет их все. Там массив документов на миллионы идет.

Информация из немецких архивов. Сборник, посвящённый теме геноцида белорусов, представили в Могилёве-7

Над сборником работали 10 авторов, среди которых очевидцы оккупации и обороны Могилева. Сборник содержит публицистические статьи с воспоминаниями от первого лица.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Великая Отечественная война # общество # Николай Борисенко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии
13 марта 2023 14:48

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте
13 марта 2023 14:28

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит
13 марта 2023 13:54

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит