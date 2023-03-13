Информация из немецких архивов. Сборник, посвящённый теме геноцида белорусов, представили в Могилёве

Новости Беларуси. Все карательные экспедиции и больше ста лагерей принудительного содержания. В Могилеве презентовали новый выпуск военно-исторического сборника «Могилевский поисковый вестник», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал 16-м по счету и посвящен теме геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Могилевской области. Впервые в печатном издании собрана информация о 106 лагерях всех типов принудительного содержания, которую скрупулезно собирали могилевские поисковики из всевозможных источников. К этому списку прокуратура добавила еще 13. Зверства, которые чинили фашисты на нашей земле, подтверждены документами, в том числе из немецких архивов, которые долгое время были засекречены.

Николай Борисенко, руководитель общественного объединения «Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру»:

Мы всегда говорим, что самое важное для историка, для публициста-документалиста – это архивные материалы. Сегодня открылись архивы немецкие, очень много немецких архивов, появились сайты мощные центрального архива Министерства обороны Российского Федерации. Вот, «Память народа», который объединяет их все. Там массив документов на миллионы идет.