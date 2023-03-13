Прямой эфир

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии

13 марта 2023 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Октябрьском районе торжественно открыли новый детский сад. Он разместился в жилом комплексе «Минск Мир» по улице Белградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии-1

Учреждение образования рассчитано на 265 детей. Созданы 3 ясельные и 11 дошкольных групп. В садике есть все условия для всестороннего развития малышей.

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии-3

Оборудованы физкультурно-оздоровительные помещения, музыкальный зал, кабинеты психолога, дефектолога и медицинский блок. Кроме того, функционирует универсальная площадка, где дети могут углубленно изучить правила дорожного движения, а также основы безопасного поведения в быту.

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии-5

Анжела Карпук, заведующая детским садом № 582:
Мы работаем с РОЧС, на площадках уличных у нас на всем оборудовании спортивном и игровом размещены логотипы с номерами телефонов, с правилами, как дети должны вести себя в быту.

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Сегодня мы видим, что ребенок должен с самого раннего возраста уже находиться в социуме, и должны создаваться условия для его подготовки к системе образования, чтобы он уже знал, понимал, готовился. И сегодня мы видим, что такие условия созданы, построен хороший объект, который соответствует всем требованиям.

В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии-9

Детский сад представляет собой трехэтажное здание. На объекте оборудованы элементы безбарьерной среды, а также лифт для подачи пищи на верхние этажи. Пока в учреждении функционирует шесть групп, до конца месяца планируют открыть и остальные.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Социальная инфраструктура # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте
13 марта 2023 14:28

Трагедия Донбасса глазами белорусских журналистов. Григорий Азарёнок покажет всю правду в своём новом проекте

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит
13 марта 2023 13:54

Новая современная амбулатория открылась в Прилуках. Показываем, как она выглядит

Возле границы с Латвией в болоте обнаружили тело иностранца
13 марта 2023 13:44

Возле границы с Латвией в болоте обнаружили тело иностранца