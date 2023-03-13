В «Минск Мире» заработал новый детский сад. Мэр столицы побывал на открытии

Новости Беларуси. В Октябрьском районе торжественно открыли новый детский сад. Он разместился в жилом комплексе «Минск Мир» по улице Белградской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждение образования рассчитано на 265 детей. Созданы 3 ясельные и 11 дошкольных групп. В садике есть все условия для всестороннего развития малышей.

Оборудованы физкультурно-оздоровительные помещения, музыкальный зал, кабинеты психолога, дефектолога и медицинский блок. Кроме того, функционирует универсальная площадка, где дети могут углубленно изучить правила дорожного движения, а также основы безопасного поведения в быту.

Анжела Карпук, заведующая детским садом № 582:

Мы работаем с РОЧС, на площадках уличных у нас на всем оборудовании спортивном и игровом размещены логотипы с номерами телефонов, с правилами, как дети должны вести себя в быту.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодня мы видим, что ребенок должен с самого раннего возраста уже находиться в социуме, и должны создаваться условия для его подготовки к системе образования, чтобы он уже знал, понимал, готовился. И сегодня мы видим, что такие условия созданы, построен хороший объект, который соответствует всем требованиям.