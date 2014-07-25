Современные гаджеты и новейшие IT-технологии могут помочь незрячим и слабовидящим людям?

Александр проверяет почту, слушает музыку, узнает погоду и курсы валют, пролистывает новостные сайты-одним словом обычные занятия человека, который проводит время за компьютером. С одним отличием-он потерял зрение еще в раннем детстве.

Александр Евдокимов, тренер проекта «Мобильность для незрячих и слабовидящих людей в РБ»:

Самый распространенный комплекс: нам все должны, потому что мы не такие как все. Но, если мы за равные права, то, соответственно, и за равные обязанности!

Компьютер не единственный помощник Александра в его стремлении жить как все. На его мобильный телефон установлены специальные программы, которые кроме привычных функций-звонки, интернет, смс, умеют с помощью камеры определять цвет предметов или к примеру номинал денежных купюр.

Бесплатное приложение, которое демонстрирует Александр, он создал вместе с другом. Программисты-самоучки усовершенствовали программу, добавив еще 12 валют.

Александр Евдокимов:

В настоящее время тысячи скачиваний и оценка 4,5 из 5.

Существует множество приспособлений, делающих жизнь слабовидящего человека комфортной: мерный контейнер для жидкостей, часы, посуда, интерактивная трость, перчатка для чтения, даже кубик-рубик... Но почти все эти дорогостоящие гаджеты может заменить смартфон.

Артем использует озвучивающий навигатор, когда передвигается по незнакомому маршруту. Это единственная возможность для него хоть как-то ориентироваться в пространстве.

Артем Попейко, волонтер проекта «Мобильность для незрячих и слабовидящих людей в РБ»:

Ни деревья, ни столбы... Ничего не видно, без трости никак!

Несмотря на погрешности и недоработки навигатор для слабовидящих–это электронная собака-поводырь, которая не только все понимает, но и сказать может.

Александр Евдокимов:

На трассе ехали с превышением, программа на 10 км не реагирует. А тут на 120 км в час, женский строгий голос сказал: «Вы превышаете скорость»! Больше водитель скрость не превышал! (смеется)

80 процентов информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения.

Александр преуспел в своем умении обходиться без него. Он закончил с красным дипломом Гнесинку-российскую академию музыки, преподает в музыкальной школе, разрабатывает компьютерные программы, ведет общественную деятельность и женат на девушке с хорошим зрением.

Александр Евдокимов:

У нас не принято выделять рыжеволосого человека и говорить, что он какой-то не такой как все, но если мне удастся дожить до той поры, когда к людям с инвалидностью будут относиться также, как и к людям с другим цветом кожи или цветом волос, я буду считать себя счастливым человеком!