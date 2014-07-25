В День пожарной службы молодые сотрудники МЧС в Бресте приняли присягу

Новости Беларуси. Белорусские пожарные отмечают 25 июля свой профессиональный праздник. Его история началась в июле 1853 года. Тогда в Минске появилась пожарная часть, а первыми огнеборцами стали 50 человек. Позже такие же подразделения были созданы и в других белорусских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте молодые сотрудники МЧС в свой профессиональный праздник приняли присягу. Торжественную клятву служить во благо народа и страны на площади Церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» дали 64 новобранца подразделений МЧС Брестской области.

В торжественном строю была замечена и девушка. Лейтенант Хевук признается: принять присягу в День пожарной службы - для нее особая честь и повод для гордости.

Анжела Хевук:

Для меня это очень значимо. На службе я относительно недавно. И не только я в нашей семье связана со службой в МЧС. Супруг - работник МЧС. На прошлый День пожарной службы я о очень мечтала, что надену погоны и мы вместе с ним буду в форме. Это произошло. Я очень счастлива сегодня.