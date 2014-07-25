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25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы

25 июля 2014 12:24
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Не переживайте:  ЧП – не произошло. Тревога – учебная. Но всё остальное по-настоящему: за сорок пять секунд спасателям необходимо переодеться и попасть в салон пожарной машины.

Пожарные быстро оказываются на месте возгорания. Правда, в реальной жизни на пути спасателей часто появляются преграды.

Алексей Дорогов, пожарный-спасатель:
Когда мы следуем на вызов, стараемся приехать как можно быстрее к месту назначения. Но, к сожалению, не все водители понимают и замечают нас. Даже если мы следуем с маячками и специальными сигналами. 

Сегодня в борьбе с огнём  победили спасатели. Мобильность и скорость – главное в работе пожарных.  Ведь каждая секунда на счету. Случайных людей здесь не бывает: смелость, мужество и сила – качества присущи людям этой профессии.

Максим Буслаев, пожарный – спасатель:
Когда окончил школу, первый вопрос, который встал, как и перед многими выпускниками: «какую профессию выбрать»? Наверное, профессия выбрала меня. Видел, как люди дружно, сложено работают на пожарах. Хотелось тоже помогать людям, спасать им жизни...

Есть в мужественном коллективе спасателей и представительницы слабого пола. Кристина Бубич работает диспетчером. Именно по её команде пожарные выезжают на место происшествия. 

Кристина Бубич, диспетчер:
Бывает такое, что звонят люди, у каждого своя проблема: кто-то просит котика с дерева снять, кто-то едет – люк открыт, у кого-то змея в подъезде, у кого-то градусник разбит. В общем, ситуации все разные. Всем помогаем, всех спасаем. 

Организованная борьба с пожарами на территории Беларуси началась в 1853 году. В состав первой столичной бригады входили брандмейстер, два его заместителя и 48 пожарных. В 1890-х в Минске имелись уже две дружины: городская пожарная команда и Минское вольно-пожарное общество. В настоящее время в МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб. Работает несколько средне-специальных и высших учебных заведений по подготовке специалистов для данной сферы.

Владислав Кохан, пожарный-спасатель:
Я работаю полтора года. Мне нравится эта работа тем, что получаешь непередаваемые ощущения, когда помогаешь людям, спасаешь кого-нибудь. 

Новые поколения спасателей продолжают важное и доброе, но нелёгкое дело своих предшественников.

Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается День пожарной службы. Это праздник храбрых и отважных людей, которые всегда готовы прийти нам на помощь. 

Поздравляем всех пожарных нашей страны с профессиональным праздником!

 

 

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Пожарная служба

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