25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы

Не переживайте: ЧП – не произошло. Тревога – учебная. Но всё остальное по-настоящему: за сорок пять секунд спасателям необходимо переодеться и попасть в салон пожарной машины.

Пожарные быстро оказываются на месте возгорания. Правда, в реальной жизни на пути спасателей часто появляются преграды.

Алексей Дорогов, пожарный-спасатель:

Когда мы следуем на вызов, стараемся приехать как можно быстрее к месту назначения. Но, к сожалению, не все водители понимают и замечают нас. Даже если мы следуем с маячками и специальными сигналами.

Сегодня в борьбе с огнём победили спасатели. Мобильность и скорость – главное в работе пожарных. Ведь каждая секунда на счету. Случайных людей здесь не бывает: смелость, мужество и сила – качества присущи людям этой профессии.

Максим Буслаев, пожарный – спасатель:

Когда окончил школу, первый вопрос, который встал, как и перед многими выпускниками: «какую профессию выбрать»? Наверное, профессия выбрала меня. Видел, как люди дружно, сложено работают на пожарах. Хотелось тоже помогать людям, спасать им жизни...

Есть в мужественном коллективе спасателей и представительницы слабого пола. Кристина Бубич работает диспетчером. Именно по её команде пожарные выезжают на место происшествия.

Кристина Бубич, диспетчер:

Бывает такое, что звонят люди, у каждого своя проблема: кто-то просит котика с дерева снять, кто-то едет – люк открыт, у кого-то змея в подъезде, у кого-то градусник разбит. В общем, ситуации все разные. Всем помогаем, всех спасаем.

Организованная борьба с пожарами на территории Беларуси началась в 1853 году. В состав первой столичной бригады входили брандмейстер, два его заместителя и 48 пожарных. В 1890-х в Минске имелись уже две дружины: городская пожарная команда и Минское вольно-пожарное общество. В настоящее время в МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб. Работает несколько средне-специальных и высших учебных заведений по подготовке специалистов для данной сферы.

Владислав Кохан, пожарный-спасатель:

Я работаю полтора года. Мне нравится эта работа тем, что получаешь непередаваемые ощущения, когда помогаешь людям, спасаешь кого-нибудь.

Новые поколения спасателей продолжают важное и доброе, но нелёгкое дело своих предшественников.

Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается День пожарной службы. Это праздник храбрых и отважных людей, которые всегда готовы прийти нам на помощь.

Поздравляем всех пожарных нашей страны с профессиональным праздником!