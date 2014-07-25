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Экзамен по истории Беларуси станет обязательным в 11 классе с 2015 года

25 июля 2014 08:09
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Новости Беларуси. Экзамен по истории Беларуси для 11-классников станет обязательным. А вот из выпускной программы за базовую школу этот предмет исключили. Такая норма будет введена уже со следующего, 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобразования объяснили, что экзамен по истории Беларуси перенесли на 11 класс, так как изменилась учебная программа. Сейчас в 9 классе изучение истории страны заканчивается событиями 1917 года. А полностью предмет завершают изучать в 11 классе.

# общество # Образование в Беларуси

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