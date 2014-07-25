Экзамен по истории Беларуси станет обязательным в 11 классе с 2015 года

Новости Беларуси. Экзамен по истории Беларуси для 11-классников станет обязательным. А вот из выпускной программы за базовую школу этот предмет исключили. Такая норма будет введена уже со следующего, 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобразования объяснили, что экзамен по истории Беларуси перенесли на 11 класс, так как изменилась учебная программа. Сейчас в 9 классе изучение истории страны заканчивается событиями 1917 года. А полностью предмет завершают изучать в 11 классе.