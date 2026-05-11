Прямой эфир

Заводы сельхозтехники в Беларуси планируют объединить в холдинг

11 мая 2026 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заводы сельхозтехники в Беларуси планируют объединить в холдинг-0

В Беларуси обсудили создание холдинга сельскохозяйственного машиностроения на базе ведущих предприятий отрасли. Вопрос рассматривался на совещании у премьер-министра Александра Турчина, передает пресс-служба правительства.

В объединение планируют включить крупные предприятия, связанные с производством сельхозтехники и двигателей. Ожидается, что это позволит работать под единым брендом, укрепить позиции на внешних рынках и развивать выпуск более сложной техники.

Среди приоритетов – координация работы предприятий, развитие единой системы продаж и повышение доступности продукции. Также планируется выстраивание общей производственной и финансовой стратегии.

По расчетам, создание холдинга должно повысить эффективность отрасли и обеспечить рост прибыли для дальнейших инвестиций.

Фото: pixabay

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в Беларуси устойчиво замедляется – Нацбанк
07 мая 2026 17:00

Инфляция в Беларуси устойчиво замедляется – Нацбанк

Беларусь расширяет партнерские контакты с Башкортостаном! Как складывается сотрудничество?
05 мая 2026 17:08

Беларусь расширяет партнерские контакты с Башкортостаном! Как складывается сотрудничество?

Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?
04 мая 2026 17:31

Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?