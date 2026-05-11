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МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси

11 мая 2026 13:43
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Ливни и метели больше не будут влиять на тарифы в такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и ведущими диспетчерами заключено Соглашение о социально-ответственном поведении, предусматривающее соблюдение баланса интересов пассажиров и перевозчиков.

Удастся ли заморозить цены в снегопад или сильный дождь – расскажет Глеб Прокофьев.

МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Из-за постоянных жалоб пассажиров на дорогое такси – МАРТ и крупные агрегаторы подписали соглашение. Раньше стоило пойти дождю или снегу, как цены тут же взлетали в несколько раз. Теперь такие скачки обещают ограничить.

Проблема не только в цене, но и в нехватке машин в плохую погоду. Соглашение должно решить этот вопрос, а заодно защитить пассажиров от заоблачных тарифов в часы пик, во время праздников или при экстремальных погодных условиях.

МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси-4

Екатерина Тихончук, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования Беларуси: 
В МАРТ неоднократно проводились совещания с диспетчерами такси, по результатам которых и стало подписание соглашения о социально-ответственном поведении диспетчеров такси. Соответственно, данное соглашение действует в условиях повышенного спроса. В это время диспетчеры такси обязуются принимать меры, в частности, не повышать услуги по диспетчеризации, а также принимать меры по стимулированию перевозчиков для того, чтобы обеспечить необходимое количество автомобилей на линии и воздержаться от использования повышающих коэффициентов в размере не более трех.

На данный момент к соглашению присоединились три крупных диспетчера такси, которые занимают суммарно более 90 % рынка. Присоединиться к ним могут и другие представители этого бизнеса.

Подробности в видео.

# Такси Минска # Министерство торговли Республики Беларусь

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