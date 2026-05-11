МАРТ заключил соглашение о социально ответственном поведении с диспетчерами такси

Ливни и метели больше не будут влиять на тарифы в такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и ведущими диспетчерами заключено Соглашение о социально-ответственном поведении, предусматривающее соблюдение баланса интересов пассажиров и перевозчиков.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Из-за постоянных жалоб пассажиров на дорогое такси – МАРТ и крупные агрегаторы подписали соглашение. Раньше стоило пойти дождю или снегу, как цены тут же взлетали в несколько раз. Теперь такие скачки обещают ограничить.

Проблема не только в цене, но и в нехватке машин в плохую погоду. Соглашение должно решить этот вопрос, а заодно защитить пассажиров от заоблачных тарифов в часы пик, во время праздников или при экстремальных погодных условиях.