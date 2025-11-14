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Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель

14 ноября 2025 14:12
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118 коллегиальных органов территориального общественного самоуправления функционируют в Минске. Их работой из года в год руководит Минский городской Совет депутатов. Чтобы выявить и поддержать лучшие и самые эффективные инициативы, горсовет ежегодно проводит конкурс-смотр. Победителей ждут денежные премии, которые будут распределены по четкому принципу – 50 % будут направлены на укрепление материально-технической базы КОТОС, а вторая половина на поощрение активистов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-2

Первое место в 2025 году занял КОТОС № 4 Первомайского района. Как отмечает его председатель Нина Мордик: высокая оценка работы – это не случайность, а результат планомерной работы и налаженного постоянного диалога с жителями.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-4

Нина Мордик, председатель КОТОС № 4 ЖЭУ № 4 Первомайского района Минска:
Мне как председателю КОТОС очень приятно. Но я еще больше радуюсь за наших людей, что они этим самым вдохновились на другие работы, мероприятия для того, чтобы улучшить качество жизни самим же себе.

Умение слышать каждого. На территории КОТОС № 4 проживает более 30 тысяч человек. Понимая, что не все решаются прийти с актуальными проблемами в официальное помещение по каким-либо причинам, здесь нашли нестандартный способ коммуникации.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-6

Нина Мордик:
Я тогда выношу беленький столик сюда. Выбрала точку здесь и выношу туда столик. Ставлю табличку: прием граждан. Этот путь на рынок, здесь все идут. Большая часть района идет на рынок. Все останавливаются. Я ловлю эти все вопросы, пожелания. Мне очень хорошо стало. Записываю в журнал. План мероприятий разрабатываем и предлагаем.

По сути, гражданская инициатива лежит в основе всех значимых преобразований. Главный принцип – 90 % финансирования выделяет город, а 10 % средств вкладывают сами инициативные группы или спонсоры.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-8

Инициативы минчан меняют облик города. В 2025 году во дворе был установлен новый спортивный комплекс, популярный у молодежи. Его появление – это результат слаженной работы.

Нина Мордик:
Мы подали инициативу. Пока горсовет, пока там решали вопросы. Потом за это дело взялся глава администрации. Все на себя взял. Понравилась наша идея, поддержали нас. Она в результате таких действий появилась. Когда мы занимаем первые места, вторые, третьи – любое, когда нам приходят деньги за вознаграждение, у нас уже что-то есть в программе, что купить. Мы сразу покупаем оборудование.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-10

За последние три года силами активистов КОТОС двор изменился до неузнаваемости. Было обновлено около 10 единиц игрового оборудования, установлено ограждение, помогающее сохранить зеленую зону, отремонтирована дорожка к местному рынку. Хочешь изменить мир, начни с себя – такой позиции придерживается Фаина Блажкевич. Она только три года назад переехала в Первомайский район и сразу же включилась в работу КОТОС, не пропустила ни одной акции.

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель-12

Фаина Блажкевич, жительница Минска:
Поскольку я живу на первом этаже, постоянно вижу эту работу КОТОС. У нас, конечно, инициатор всей этой работы Нина Ниловна – председатель. Мы, конечно, хорошие помощники. Участвуем во всем мероприятиях – в посадке деревьев, цветов, уборке, благоустройстве.

Подробности в видео.

# Элла Маркевич # Социальная инфраструктура # Год благоустройства

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