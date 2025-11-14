Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель

118 коллегиальных органов территориального общественного самоуправления функционируют в Минске. Их работой из года в год руководит Минский городской Совет депутатов. Чтобы выявить и поддержать лучшие и самые эффективные инициативы, горсовет ежегодно проводит конкурс-смотр. Победителей ждут денежные премии, которые будут распределены по четкому принципу – 50 % будут направлены на укрепление материально-технической базы КОТОС, а вторая половина на поощрение активистов, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Первое место в 2025 году занял КОТОС № 4 Первомайского района. Как отмечает его председатель Нина Мордик: высокая оценка работы – это не случайность, а результат планомерной работы и налаженного постоянного диалога с жителями.

Нина Мордик, председатель КОТОС № 4 ЖЭУ № 4 Первомайского района Минска:

Мне как председателю КОТОС очень приятно. Но я еще больше радуюсь за наших людей, что они этим самым вдохновились на другие работы, мероприятия для того, чтобы улучшить качество жизни самим же себе. Умение слышать каждого. На территории КОТОС № 4 проживает более 30 тысяч человек. Понимая, что не все решаются прийти с актуальными проблемами в официальное помещение по каким-либо причинам, здесь нашли нестандартный способ коммуникации.

Нина Мордик:

Я тогда выношу беленький столик сюда. Выбрала точку здесь и выношу туда столик. Ставлю табличку: прием граждан. Этот путь на рынок, здесь все идут. Большая часть района идет на рынок. Все останавливаются. Я ловлю эти все вопросы, пожелания. Мне очень хорошо стало. Записываю в журнал. План мероприятий разрабатываем и предлагаем. По сути, гражданская инициатива лежит в основе всех значимых преобразований. Главный принцип – 90 % финансирования выделяет город, а 10 % средств вкладывают сами инициативные группы или спонсоры.

Инициативы минчан меняют облик города. В 2025 году во дворе был установлен новый спортивный комплекс, популярный у молодежи. Его появление – это результат слаженной работы. Нина Мордик:

Мы подали инициативу. Пока горсовет, пока там решали вопросы. Потом за это дело взялся глава администрации. Все на себя взял. Понравилась наша идея, поддержали нас. Она в результате таких действий появилась. Когда мы занимаем первые места, вторые, третьи – любое, когда нам приходят деньги за вознаграждение, у нас уже что-то есть в программе, что купить. Мы сразу покупаем оборудование.

За последние три года силами активистов КОТОС двор изменился до неузнаваемости. Было обновлено около 10 единиц игрового оборудования, установлено ограждение, помогающее сохранить зеленую зону, отремонтирована дорожка к местному рынку. Хочешь изменить мир, начни с себя – такой позиции придерживается Фаина Блажкевич. Она только три года назад переехала в Первомайский район и сразу же включилась в работу КОТОС, не пропустила ни одной акции.