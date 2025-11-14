140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета

О благоустройстве, ответственности за комфорт столицы и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

2025 год – Год благоустройства. Какие направления вы бы назвали главными для Заводского района? Есть ли какие-то приоритетные проекты, которые уже воплощены в жизнь? Что в планах? Тут же можно вспомнить мусороперерабатывающий завод, модернизацию очистной станции, работы в парке 50-летия Великого Октября.