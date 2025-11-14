140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета

О благоустройстве, ответственности за комфорт столицы и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
2025 год – Год благоустройства. Какие направления вы бы назвали главными для Заводского района? Есть ли какие-то приоритетные проекты, которые уже воплощены в жизнь? Что в планах? Тут же можно вспомнить мусороперерабатывающий завод, модернизацию очистной станции, работы в парке 50-летия Великого Октября.
Михаил Варикаш, депутат Минского городского Совета депутатов:
Для Заводского района это было не новшество. Каждый год готовится много объектов. Выполняются на тех или иных объектах работы. В 2025 году были открыты в районе экотропы. Отремонтировано очень много детского игрового оборудования, дворовых территорий 140 штук. Самый большой такой проект проходил на Крупской, 2. Это Крупская, 2, Крупская, 6, Крупская, 8, где мы объединили одну детскую игровую, спортивную площадку, установили новое детское игровое, спортивное оборудование. Сегодня оно пользуется большим спросом у местного населения. Также немаловажно, можно сказать – в Заводском районе открылся мусороперерабатывающий завод. Его сегодня выводят на определенную мощность, которая при разработке сметной документации была заложена. Сегодня также уже ведутся работы и параллельно ведется проектирование – это станция очистки. «Минскводоканал» ведет активно работу. В 2028 году эти работы будут завершены. В парке 50-летия проведена также очень большая работа. Там все благоустроено, полностью заменено оборудование. Новое оборудование при открытии этого парка. Открывал его Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Соответственно, к парку прилегает стадион, где благоустроено очень много территорий близлежащих.
Подробности в видео.