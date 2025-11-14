Крупский район перевыполнил план по строительству жилья

В Крупском районе перевыполнили план по строительству жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

За 9 месяцев 2025 года построено более четырех тысяч квадратов. Это почти 120 % от плана. Сейчас в Крупках строится жилой дом на 60 квартир. Их общая площадь – более 3,5 тысячи квадратных метров. Готовность объекта – около 20 %. Сейчас ведется кладка стен второго этажа. Ежедневно на строительной площадке работают около полусотни человек.

Екатерина Кирикович, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства и ЖКХ Крупского райисполкома:

В доме предусмотрено 20 квартир арендного жилищного фонда, 22 квартиры – очередники, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 8 семей многодетных. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на март-апрель 2026 года.