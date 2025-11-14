Крупский район перевыполнил план по строительству жилья

В Крупском районе перевыполнили план по строительству жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.
В Крупском районе перевыполнили план по строительству жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.
За 9 месяцев 2025 года построено более четырех тысяч квадратов. Это почти 120 % от плана. Сейчас в Крупках строится жилой дом на 60 квартир. Их общая площадь – более 3,5 тысячи квадратных метров. Готовность объекта – около 20 %. Сейчас ведется кладка стен второго этажа. Ежедневно на строительной площадке работают около полусотни человек.
Екатерина Кирикович, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства и ЖКХ Крупского райисполкома:
В доме предусмотрено 20 квартир арендного жилищного фонда, 22 квартиры – очередники, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 8 семей многодетных. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на март-апрель 2026 года.
Всего в Минской области в 2025 году планируют построить более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 900 тысяч – индивидуального. Параллельно возводится инженерно-транспортная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники и магазины.
Свыше 4,5 тысячи квартир планируют построить в Минской области в 2025 году.