Прямой эфир

Крупский район перевыполнил план по строительству жилья

14 ноября 2025 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Крупском районе перевыполнили план по строительству жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В том числе и за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.

Крупский район перевыполнил план по строительству жилья-2

За 9 месяцев 2025 года построено более четырех тысяч квадратов. Это почти 120 % от плана. Сейчас в Крупках строится жилой дом на 60 квартир. Их общая площадь – более 3,5 тысячи квадратных метров. Готовность объекта – около 20 %. Сейчас ведется кладка стен второго этажа. Ежедневно на строительной площадке работают около полусотни человек.

Крупский район перевыполнил план по строительству жилья-4

Екатерина Кирикович, заместитель начальника отдела архитектуры и строительства и ЖКХ Крупского райисполкома:
В доме предусмотрено 20 квартир арендного жилищного фонда, 22 квартиры – очередники, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них 8 семей многодетных. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на март-апрель 2026 года.

Крупский район перевыполнил план по строительству жилья-6

Всего в Минской области в 2025 году планируют построить более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья. Из них свыше 900 тысяч – индивидуального. Параллельно возводится инженерно-транспортная и социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники и магазины.

Свыше 4,5 тысячи квартир планируют построить в Минской области в 2025 году.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета
14 ноября 2025 14:25

140 дворовых территорий – о благоустройстве Заводского района поговорили с депутатом Мингорсовета

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель
14 ноября 2025 14:12

Двор изменился до неузнаваемости – о работе КОТОС № 4 Первомайского района рассказала председатель

Улучшилось качество сна и увеличилась выносливость – спортсмен поделился мнением о гипокситерапии
14 ноября 2025 14:01

Улучшилось качество сна и увеличилась выносливость – спортсмен поделился мнением о гипокситерапии