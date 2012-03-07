Современная среднестатистическая белорусская женщина – кто она? Специальный репортаж СТВ

Современная среднестатистическая белорусская женщина – кто она? Сколько ей лет, замужем ли, какое образование имеет и где работает? Ответить на эти и другие вопросы в нашем репортаже мы попытались с точки зрения статистики и жизни.

В то время как художники и писатели женские портреты рисуют кистью и словом, сотрудники этого учреждения оперируют фактами и цифрами. В самую первую очередь мы отправились в Национальный статистический комитет.

Елена Кондратенко, пресс-секретарь Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Женщине Беларуси 42 года. Она белоруска. Разговаривает на русском языке. Родным языком считает белорусский, предпочитает жить в городской местности.

Предпочитает выходить замуж в 24 года и в 25 становится матерью.

Если 20 лет назад лишь каждая десятая имела диплом о высшем образовании, то сейчас каждая пятая с высшим образованием. Преимущественно женщины выбирают систему образования. Можно сказать, что в системе образования женщины занимают 86%. Причем 84% – это женщины на руководящих должностях.

32-летняя Наталья Майсак – довольно яркий пример активной и целеустремленной женщины. Любимый муж, двое детей, два диплома о высшем образовании, работа – что и говорить, успевает все.

Наталья Майсак:

Я получила первое высшее образование, в 1997 году поступила в педагогический университет имени Максима Танка на специальность «История и религиоведение».

Очень хотела иметь еще и диплом с английским языком.

Тяга к знаниям у Натальи – с самого первого класса. Школу окончила с золотой медалью. Замуж вышла в 21, в 22 родила первого ребенка – Ксюшу. Кроме того, успела еще и отучиться в автошколе.

Наталья Майсак:

Наверное, современная женщина без прав – это уже не современная женщина. Хотя права я получила будучи еще студенткой.

Преподаватель истории и английского языка сейчас работает не по специальности. В связи с этим подумывает и о третьем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Майсак:

Мне, наверное, не хватает еще одного образования – экономического для полного счастья. Я уже задумываюсь об этом.

И лыжные гонки, и академическая гребля. Мисс «зима-лето» Людмила Волчек – самая что ни на есть успешная и целеустремленная. У позитивной и улыбчивой трехкратной чемпионки Паралимпийских игр свой рецепт успеха.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

Если идешь на работу без настроения, то результата не будет. А я очень люблю свою работу, без этого жизни нет.

В настоящей гонке за спортивными достижениями она не упустила и женское счастье: ее дочке Анастасии месяц. Даже во время беременности Людмила не переставала тренироваться. Равно как и сейчас – снова на пути к новым победам.

Людмила Волчек, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр:

В бассейне плавала – меня прямо выгоняли оттуда.

Мое женское счастье сейчас лежит дома у меня, в колыбельке. Моя самая большая победа в жизни

Образованная горожанка с детьми и амбициями – именно таким вырисовывается современный образ белоруски. А в жизни целеустремленной и оптимистично настроенной женщины, как и полагается у прекрасного пола, все должно быть прекрасно.