Торжественный прием в честь 8 Марта от имени главы государства в Минске

Поздравления и подарки принимают женщины в канун самого весеннего праздника. Торжественный прием в честь 8 Марта от имени главы государства проходит в Минске.

На него по традиции приглашены представительницы прекрасной половины человечества из всех регионов страны: врачи и учителя, журналисты и ученые, спортсменки и парламентарии, а также лучшие студентки вузов. Все они добились успехов в своей сфере деятельности. И именно им сегодня адресованы самые теплые слова.

Александр Лукашенко поблагодарил женщин за сердечность и терпение, мудрость и понимание, неиссякаемую доброту и умение делать мир светлым, радостным и по-настоящему весенним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нет такой профессии, рода деятельности, где женщины не занимали бы достойные места. А ваши спортивные победы восхищают нас и прославляют Беларусь на мировой арене. Порой даже нам, мужикам, стыдно за такие большие достижения женщин. Стыдно, потому что мы этого не можем сделать.

8 Марта – праздник представительниц всех поколений. Теплые слова поздравлений звучат в адрес матерей, бабушек, жен и сестер, однокурсниц, одноклассниц. В этом зале присутствуют лучшие студентки вузов страны. Для вас все впереди. Вам еще предстоит сделать выбор и в личной, и в профессиональной жизни. Мне хочется пожелать вам, чтобы этот выбор основывался на любви. И, в первую очередь, на любви к своему делу, родному краю, семье, близким людям. Ведь только на родной земле человек может быть по-настоящему счастлив.

Я хочу сегодня поднять этот первый бокал за вас. Пусть осуществятся ваши заветные мечты, пусть в ваших домах будет настоящее крепкое плечо, на которое вы всегда можете опереться, в трудную минуту разделить горечь, а ее хватает в нашей жизни, и самое главное – разделить радость. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные, близкие, ваши дети. Мира вам и семейного благополучия. За вас, дорогие женщины, девушки и любимые!