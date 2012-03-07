Информацию о состоянии дорог и погодных условиях на основных автомагистралях Беларуси можно узнать в Интернете в режиме онлайн

Новости Беларуси. Пользователи могут ознакомится в сети с температурой воздуха, состоянием покрытия, и видимостью на трассе.

Оперативные данные собирают 39 измерительных станций. В ближайшее время их количество будет увеличено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети РУП «Белавтодор»:

При нажатии на станцию высвечивается следующая информация: фотография дороги с обновлением и информация о погодных условиях (температура воздуха, температура покрытия, наличие осадков).

Информации лишней не бывает. Планируя поездки на дальние расстояния, всегда полезно узнать, что тебя ждет впереди.

Хоть наша страна, по меркам, и небольшая, однако температура на юге и севере может разниться принципиально.