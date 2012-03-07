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Информацию о состоянии дорог и погодных условиях на основных автомагистралях Беларуси можно узнать в Интернете в режиме онлайн

07 марта 2012 16:29
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Новости Беларуси. Пользователи могут ознакомится в сети с температурой воздуха, состоянием покрытия, и видимостью на трассе.

Оперативные данные собирают 39 измерительных станций. В ближайшее время их количество будет увеличено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Головнев, начальник управления содержания дорожной сети РУП «Белавтодор»:
При нажатии на станцию высвечивается следующая информация: фотография дороги с обновлением и информация о погодных условиях (температура воздуха, температура покрытия, наличие осадков).
Информации лишней не бывает. Планируя поездки на дальние расстояния, всегда полезно узнать, что тебя ждет впереди.
Хоть наша страна, по меркам, и небольшая, однако температура на юге и севере может разниться принципиально.

# Александр Головнев

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