Уникальные картины из песка в стеклянных бутылках создает мастер из Гродненской области

Вместо кисточки – пластиковая трубка, вместо красок – цветной песок, а в качестве полотна – обыкновенная стеклянная бутылка. Таким необычным способом Людмила создает уникальные объемные картины. Через горлышко бутылки буквально по крупицам засыпает песок определенного цвета. Чтобы песчинки не перемешались, мастер использует специальные инструменты, которые сама же и придумала.

Людмила Мысливец, мастер:

Основной инструмент – это, конечно, лейка с трубочкой, чтобы она доставала до дна моей емкости, в которую я насыпаю. Спицы вязальные, чтобы трамбовать, алюминиевые загнула в разные стороны, чтобы можно было формировать рисунок. Много теперь работаю, на трубочку коктейльную надета иголка от шприца.

Опыта в создании уникальных вещей Людмиле не занимать. Увлекалась рисунками на стекле, из старых пластинок делала часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За дизайнерскими работами знакомые выстраивались в очередь. Потом случайно на глаза попалась стеклянная бутылка.

Людмила Мысливец, мастер:

Была красивая бутылка, хотелось ее куда-то пристроить. Окрасила соль гуашью и сделала вот такую бутылку. Понравилось, получилось неплохо. Потом захотелось чего-то, стала окрашивать песок. Работы из него более нежные.

Буквально на днях Людмила завершила свою последнюю картину – лик Святого Николая Чудотворца. Теперь хочет сделать икону Казанской Божьей матери. По сложности, утверждает мастер, ей нет равных. Однако отступать от задуманного Людмила не намерена. Говорит, за три года научилась чувствовать песок. Осталось только найти время, ведь понадобится не одна неделя.