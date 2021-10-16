Современная политика в Украине, Евросоюз и белорусские выборы. Что ещё обсудили с лидером Компартии Украины?

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В гостях у Григория Азаренка лидер Коммунистической партии Украины Петр Николаевич Симоненко. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас сегодня уникальный гость – Петр Николаевич Симоненко, лидер Коммунистической партии Украины. На днях в Минске проходил Исполком СНГ. И, к сожалению, для каждого из нас больно, что не присутствует один флаг – флаг Украины. «Украина должна быть могильщиком Советского Союза, Украина должна быть плацдармом борьбы против России»

Петр Симоненко, лидер КП Украины:

Это прежде всего потеря для украинского народа и для будущего Украины. И то, что заняла такую позицию Украина в части СНГ. То есть после подписания этого Беловежского соглашения они же там все вопили, говорили о том, что они новое формирование создадут, чтобы сохранить все то, что было ценное и наработанное. Связь с советским народом. И я хотел бы, чтобы было понимание в этой части, что за эти все годы, как и в начале так называемого строительства независимого государства Украины, выполнялись директива Бжезинского и директива, которая в 1995 году была принята Конгрессом Соединенных Штатов Америки, № 120. Директива Бжезинского сводилась к тому, что было четко сказано, что Украина должна быть могильщиком Советского Союза, Украина должна быть плацдармом борьбы против России, Украина должна быть плацдармом борьбы против России за американские интересы. Григорий Азаренок:

Нам больно, на самом деле, смотреть, как страдает сейчас украинский народ. Вынужден вот это все терпеть. О Евросоюзе: «Не будут они ни черта решать, им наплевать на судьбу Украины» Петр Симоненко:

Я разделяю вашу позицию, что приходится только с состраданием говорить об этом. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это ведь закономерный результат всех реформ. Политическая реформа, построение постсоветского пространства в Украине и независимого государства Украины на русофобской проблематике и антироссийской. Неслучайно уже формулы коммунистов, которые мы 10-15 лет назад говорили, нас тогда не хотели слушать. Какая политика построения независимого государства Украины? В политическом плане, естественно, полная зависимость через формирование олигархата компрадорского характера. Через разрушение рынка нашего общего и переключение на мнимые фантомы, касающиеся того, что якобы Европейский союз, какие-то проблемы – не будут они ни черта решать, им наплевать на судьбу Украины. Точно так же, как они взялись за вас, за белорусов. Я не скрываю своей позиции, я предостерегал и говорил: не допустите, чтобы вы повторили наши ошибки. Сельхозмашиностроение уничтожили, судостроение уничтожили, авиастроение уничтожили. Радиоэлектронную промышленность уничтожили. Уникальная… Ракетостроение… Тяжелое машиностроение. Я могу очень много говорить.

Григорий Азаренок:

Была научная школа огромная, да. Петр Симоненко:

Крупнейший потенциал был и причем вы обратите внимание, у нас же все время был научно-производственный потенциал. Как соединение науки и производства. Так, как и у вас здесь. Посохраняли, и правильно делаете. Родные сябры, поймите, 40 % бюджета этого года мы отдаем МВФ только за кредиты. «Это петля уже, не только кабала. Это петля на шее»

Григорий Азаренок:

Так кабала, просто кабала. Петр Симоненко:

Это петля уже, не только кабала. Это петля на шее. Григорий Азаренок:

Самый знаменитый символ Майдана, наверное, это вот эта девочка, которая стоит с плакатом, что она хочет кружевные трусики и в ЕС, а в ТС ей не хочется. Это вот такая евромечта. К чему она привела сейчас? Уже семь лет, уже давно можно подводить итоги. Петр Симоненко:

Это такая иллюзия, касающаяся… Григорий Азаренок:

Кто-то ждет нас, славян, там? «А чего же мы тогда победили, если там все было хорошо?»

Петр Симоненко:

Нет. Я еще раз хочу подчеркнуть, что с самого начала политика по формированию общественного мнения, то есть влияние на сознание человека, основано было на политике «меншовартості». Украинский перевод – это «второсортности». То есть, оказывается, наша история была плохая. Наши деды и прадеды не туда вели нас и не то строили. Не того мы побеждали. А в Европе все хорошее. Эта политика привела к тому, что, во-первых, забыли, что такое Родина. Это начиная с села, где ты родился. С могил, на которые ты приходишь и, как говорится, исповедуешься перед памятью своих дедов и прадедов. И все это, оказывается, только там хорошо. А чего же мы тогда победили, если там все было хорошо, а мы их победили? Потому что мы победили как раз тем, что было в сознании вот того поколения, кто прошел все тяжелейшие испытания вот этой тяжелой жизни.

Григорий Азаренок:

Сия чаша нас миновала. Вот вы как относитесь к нашему Президенту, к тем событиям, которые у нас были? «Я все время информировал товарищей о том, какой может быть технология во время выборов и после выборов» Петр Симоненко:

Первое. Я хочу сразу сказать, что я с большой тревогой готовился в своем понимании к тому, как у вас пройдут выборы. В наших личных контактах с Компартией Беларуси я все время информировал товарищей о том, какой может быть технология во время выборов и после выборов. Григорий Азаренок:

Вы уже видели эту подготовку?

Петр Симоненко:

Мы понимали, к чему это идет. Потому что главное, что было перед выборной кампанией, направлено против Александра Григорьевича не с точки зрения анализа его практической стороны политики, какие она дала результаты, что она сохранила, что она приумножила для страны. Это традиционное «геть» формировало из человека не того, кто думает хорошо, одного «геть», а кто потом вместо него? Конечно, нам надо сделать выводы в плане того, а какая гуманитарная политика проводится, потому что, к сожалению, эти события показали: да, им удается оторвать молодежь от пуповины своего народа. Григорий Азаренок:

У нас сейчас идет огромная работа по фондам, НКО и так далее. «Это, по сути, технология подготовки «пятой колонны» Петр Симоненко:

Это очень правильно, надо разобраться. Я еще 15 лет назад в парламенте Украины при Кучме пустил это. По инициативе Компартии была создана специальная комиссия по изучению этих негосударственных структур. 1 500 только в Украине было. Подписали, что их действительно надо ликвидировать. Только зачитали этот доклад – и под сукно Кучма положил, потому что американцы не дали. Еще раз говорю. Это, по сути, технология подготовки «пятой колонны». Они как готовят? Да, под общими предлогами вы в Европу, там должны быть. Это понятно было. Я хотел бы, чтобы рабочий человек подумал: в каком государстве он хочет жить? В государстве, в котором он не найдет защиты по главному, в Конституции записано, что каждый человек имеет право на работу. Григорий Азаренок:

Кандидат-банкир откровенно говорил: я приду и все закрою. Приватизация – это безработица, низкий уровень заработной платы, высокие цены

Петр Симоненко:

Да, про приватизацию. Вон, посмотрите, чем в Украине закончилось. Уже скоро ни одного завода не останется. Последнее – Одесский припортовый завод, известный наш химический комбинат по производству и минеральных удобрений, и даже он был по транзиту из России аммиака. Советский Союз давал 30 % мирового производства аммиака. 18 % – Россия, 12 % – Украина. Все это уничтожается. Когда начинают говорить о том, что приватизация – это добро, забудьте об этом. Приватизация – это прежде всего интересы крупного капитала. И это ужесточение эксплуатации, безработица, низкий уровень заработной платы, высокие цены. Обязательно весь этот букет икебаной вам представят. В данном случае я еще раз хочу подчеркнуть, коль мы говорим об Александре Григорьевиче. Ситуация следующая. Я, может, даже утрированно скажу. Ведь каждого, кто идет кандидатом на выборы, мы должны через собственный рентген пропускать. Какой у него жизненный опыт? Где он что делал? Как он делал? В состоянии ли он как организатор обеспечить это? Есть у него клепка в голове, которая дает возможность в этих сложнейших международных перипетиях, колоссальных проблемах нового политического передела карты мира понимать, как он защитит национальные интересы? У нас так получается: рот открыл или закрыл, матчасть убрана, ни за что не отвечает. Поляпали, поляпали языком... Григорий Азаренок:

Такая и шла: я не буду ни за что отвечать. Петр Симоненко:

Я почему и говорю, что сейчас каждый из нас должен трезво смотреть на происходящие события. Профессионализм высокий, опыт колоссальный, ответственность высокая. Никто же его не обвиняет сегодня, что он в офшоры попрятал. Григорий Азаренок:

Буш ищет с 2005 года. «Через процесс декоммунизации к чему привели? К фашизации» Петр Симоненко:

У нас прошло немного времени, а уже в офшорах миллионы долларов. Откуда? А потом что христопродавцы продавали изначально. Александр Григорьевич же не дал возможности, чтобы так распоясались. У нас же все через отрицание, отвергая историю советского периода. И через процесс декоммунизации к чему привели? К фашизации. И путь декоммунизации, я и сегодня утверждаю, – это путь к фашизму, потому что именно коммунисты всегда были на передовой и, прежде чем возникла проблема холокоста, первыми убивали коммунистов. И еще один вопрос. Сейчас, обратите внимание, совершенно другая ситуация. У нас, и я это четко обозначил, реализуется политика гуманитарного расизма. «Шпрехенфюреров» понасоздавали. У нас же офицеры деньги получают за то, что он ходит по магазинам и контролирует, на каком языке отвечает кассир человеку, который оплачивает покупку. До такого маразма… Вы понимаете, до чего доходим?

Григорий Азаренок:

Но есть определенная константа. Белорусский и украинский народы – это братские народы, были и будут всегда и вместе с россиянами, русским народом. Это константа, и я думаю, что отношение и к Александру Григорьевичу, и к белорусам в Украине… есть опросы, где 40, 50, 60 %. Я думаю, что 99,9 %. Петр Симоненко:

Я просто эту фразу исключил из своего выступления на вашем Всебелорусском собрании. Я ведь хотел, обратившись к тем, кто высказывал разные суждения, те, кто бизнесом занимается, ассоциации, что у Александра Григорьевича еще тогда реакцию вызвало. А я хотел сказать: дорогие, если вы так критически пытаетесь поставить, я бы выполнил волю украинского народа. Когда задавали вопрос при опросе, первым же стоит Александр Григорьевич, кто хотел бы видеть его президентом Украины. Вот же взгляд со стороны. Потому что наши уже оценивают, исходя из того, в какой ситуации оказались. Григорий Азаренок:

Потому что уже хлебнули. «Когда я еду от вас, обязательно для малышей ваши конфеты куплю, потому что понимаю, что там чистый шоколад»