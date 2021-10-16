«Всегда тактичен, вежлив». Адвокат назвала главные качества юриста

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к адвокату Ольге Маймусовой.

Ольга Маймусова – адвокат Минской городской коллегии адвокатов. В 2008 году окончила юрфак БГУ по специальности «правоведение». Имеет более 11 лет стажа работы в органах прокуратуры Республики Беларусь. Влада Родовская:

С чего начался ваш путь к юриспруденции?

Ольга Маймусова, адвокат:

Мой путь к юриспруденции? Наверное, я не могу похвастаться той историей, что я с самого детства мечтала стать юристом. Меня всегда привлекали какие-то точные науки. Наверное, отправной точкой стал именно 11 класс, когда нужно было определяться с выбором профессии. Мама тогда предложила мне пройти тестирование на профориентацию, тогда это только развивалось. Когда мы прошли этот тест, результаты показали, что самая лучшая профессия для меня – юриспруденция. Влада Родовская:

Если кратко, в чем заключается ваша работа? Ольга Маймусова:

Это непосредственно оказание профессиональной юридической помощи. Это могут быть консультации; правовая оценка документов и хозяйственной деятельности; представление интересов клиента в суде, госорганах, организациях, перед физическими лицами; защита клиента.

Влада Родовская:

Какими качествами должен обладать человек, чтобы преуспеть в юриспруденции? Ольга Маймусова:

Этот человек обязательно должен постоянно следить за изменениями в законодательстве, постоянно самосовершенствоваться, постоянно развиваться, следить за изменениями в жизни общества. Для меня лично любой юрист, любой специалист должен быть тактичным, он должен уважать свою работу, своего клиента и своих коллег.

Влада Родовская:

В чем, по вашему мнению, заключаются достоинства и недостатки профессии адвоката? Ольга Маймусова:

Несомненным достоинством адвокатуры является то, что адвокат может представлять ваши интересы и защиту в суде и на предварительном следствии. Кроме того, он может осуществлять представление интересов в различных государственных органах, организациях, перед физическими лицами. Для меня достоинством является то, что адвокат независим в своей профессии, в своей деятельности. Он может осуществлять защиту любого фактически клиента, где бы он ни находился. Гибкий график позволяет максимально учитывать интересы клиента – для меня это очень важно. Влада Родовская:

Как распознать действительно хорошего юриста, к которому можно обратиться за помощью? Ольга Маймусова:

Он, прежде всего, должен уметь выслушать и услышать. Услышать клиента и четко понимать, какая у него проблема, какая задача перед ним стоит, что именно хочет клиент. Кроме того, хороший юрист всегда тактичен, вежлив, уважительно относится к клиенту и его позиции, насколько бы она необоснованна, на взгляд этого юриста, ни была.