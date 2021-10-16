«Всегда тактичен, вежлив». Адвокат назвала главные качества юриста

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к адвокату Ольге Маймусовой.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня я решила заглянуть на короткий разговор к адвокату Ольге Маймусовой.
Ольга Маймусова – адвокат Минской городской коллегии адвокатов. В 2008 году окончила юрфак БГУ по специальности «правоведение». Имеет более 11 лет стажа работы в органах прокуратуры Республики Беларусь.
Влада Родовская:
С чего начался ваш путь к юриспруденции?
Ольга Маймусова, адвокат:
Мой путь к юриспруденции? Наверное, я не могу похвастаться той историей, что я с самого детства мечтала стать юристом. Меня всегда привлекали какие-то точные науки. Наверное, отправной точкой стал именно 11 класс, когда нужно было определяться с выбором профессии. Мама тогда предложила мне пройти тестирование на профориентацию, тогда это только развивалось. Когда мы прошли этот тест, результаты показали, что самая лучшая профессия для меня – юриспруденция.
Влада Родовская:
Если кратко, в чем заключается ваша работа?
Ольга Маймусова:
Это непосредственно оказание профессиональной юридической помощи. Это могут быть консультации; правовая оценка документов и хозяйственной деятельности; представление интересов клиента в суде, госорганах, организациях, перед физическими лицами; защита клиента.
Влада Родовская:
Какими качествами должен обладать человек, чтобы преуспеть в юриспруденции?
Ольга Маймусова:
Этот человек обязательно должен постоянно следить за изменениями в законодательстве, постоянно самосовершенствоваться, постоянно развиваться, следить за изменениями в жизни общества. Для меня лично любой юрист, любой специалист должен быть тактичным, он должен уважать свою работу, своего клиента и своих коллег.
Влада Родовская:
В чем, по вашему мнению, заключаются достоинства и недостатки профессии адвоката?
Ольга Маймусова:
Несомненным достоинством адвокатуры является то, что адвокат может представлять ваши интересы и защиту в суде и на предварительном следствии. Кроме того, он может осуществлять представление интересов в различных государственных органах, организациях, перед физическими лицами. Для меня достоинством является то, что адвокат независим в своей профессии, в своей деятельности. Он может осуществлять защиту любого фактически клиента, где бы он ни находился. Гибкий график позволяет максимально учитывать интересы клиента – для меня это очень важно.
Влада Родовская:
Как распознать действительно хорошего юриста, к которому можно обратиться за помощью?
Ольга Маймусова:
Он, прежде всего, должен уметь выслушать и услышать. Услышать клиента и четко понимать, какая у него проблема, какая задача перед ним стоит, что именно хочет клиент. Кроме того, хороший юрист всегда тактичен, вежлив, уважительно относится к клиенту и его позиции, насколько бы она необоснованна, на взгляд этого юриста, ни была.
Влада Родовская:
Какой совет вы бы дали начинающим специалистам?
Ольга Маймусова:
Не пасовать перед трудностями, не останавливаться на пути к своей мечте и помнить, что любой из нас когда-то был молодым специалистом. Главное помнить, что все, что вы делаете, то, как вы это делаете, – это ваши лицо и репутация, которые в дальнейшем будут работать на вас. Всегда помните, что нужно ответственно относиться к задаче, которая вам поручена.