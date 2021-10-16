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Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?

16 октября 2021 15:44
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Новости Беларуси. Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Родственники граждан преклонного возраста могут их оставить в учреждении до 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь за ними ухаживают квалифицированные специалисты. При желании окажут ряд услуг. Похожее отделение уже заработало в Орше. В ближайшее время своих посетителей примет дом-интернат и в Браславе.

Подробности в материале Виктора Пралича.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-1

Витебчанка Анна Карелина о работе дневного отделения узнала из средств массовой информации. Пришла на разведку – познакомится с условиями, персоналом. В планах – привозить сюда свою бабушку. Инвалиду Великой Отечественной войны – 94 года.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-4

Анна Карелина, жительница Витебска:
На данный момент мы сами смотрим за ней, но в силу занятости – все мы, дети, внуки, работаем – появилась такая необходимость, что бы попробовать эту услугу. Оказывают ее на территории Витебского дома-интерната. На данный момент мы заняты сбором всех документов. Посмотрели качественные услуги, которые здесь оказываются, территория красивая, соляная пещера есть.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-7

Отделение рассчитано на 10 человек. Без внимания персонала никто не остается. Кроме уютной домашней обстановки, здесь есть еще и комплекс оздоровительных услуг, ароматерапия, соляная пещера, массаж, грязевые ванны. Условия приближены к санаторию.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-10

Светлана Санникова, директор Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов:
Кто-то приезжает из глубинки – у них очень востребованы услуги обучения компьютерной грамоте, им это интересно. Что касается безбарьерной среды – просто выехать на улицу, погулять. Если замкнут в себе, поработать с психологами. Это направление новое, и в связи с этим родственники интересуются, что ждать от этого отделения. Здесь от элементарных каких-то навыков до углубленной работы с психологом, со специалистами по социальной работе, с узкими специалистами.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-13

Отделение дневного пребывания тесно сотрудничает с территориальными центрами социального обслуживания населения. Изучена потребность в предоставлении такой услуги. Сегодня в Витебской области проживает 40 тысяч жителей в возрасте старше 80 лет, 20 тысяч одиноких, 59 отметили вековой юбилей.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-16

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Когда дети уходят на работу либо родственники – одному остаться человеку. Если у него начинаются маленькие проблемы с той же деменцией – включит газ, воду пожилой человек. Конечно, могут быть проблемы. А для нас очень важно, и государство всегда беспокоится о безопасном проживании наших граждан. Эта услуга и будет давать возможность нахождения пожилого человека на какой-то период в доме-интернате для пожилых и инвалидов в данном отделении дневного пребывания.

Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?-19

В ближайшее время в Витебской области похожих отделений станет больше. Орша, Витебск и Браслав – Северный регион.

# Государственная социальная политика # общество # Светлана Санникова # Вера Астапенко # Анна Карелина # Виктор Пралич # Фотофакт

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