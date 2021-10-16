Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Что это такое?

Новости Беларуси. Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал оказывать услуги социальной передышки. Родственники граждан преклонного возраста могут их оставить в учреждении до 12 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь за ними ухаживают квалифицированные специалисты. При желании окажут ряд услуг. Похожее отделение уже заработало в Орше. В ближайшее время своих посетителей примет дом-интернат и в Браславе. Подробности в материале Виктора Пралича.

Витебчанка Анна Карелина о работе дневного отделения узнала из средств массовой информации. Пришла на разведку – познакомится с условиями, персоналом. В планах – привозить сюда свою бабушку. Инвалиду Великой Отечественной войны – 94 года.

Анна Карелина, жительница Витебска:

На данный момент мы сами смотрим за ней, но в силу занятости – все мы, дети, внуки, работаем – появилась такая необходимость, что бы попробовать эту услугу. Оказывают ее на территории Витебского дома-интерната. На данный момент мы заняты сбором всех документов. Посмотрели качественные услуги, которые здесь оказываются, территория красивая, соляная пещера есть.

Отделение рассчитано на 10 человек. Без внимания персонала никто не остается. Кроме уютной домашней обстановки, здесь есть еще и комплекс оздоровительных услуг, ароматерапия, соляная пещера, массаж, грязевые ванны. Условия приближены к санаторию.

Светлана Санникова, директор Витебского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Кто-то приезжает из глубинки – у них очень востребованы услуги обучения компьютерной грамоте, им это интересно. Что касается безбарьерной среды – просто выехать на улицу, погулять. Если замкнут в себе, поработать с психологами. Это направление новое, и в связи с этим родственники интересуются, что ждать от этого отделения. Здесь от элементарных каких-то навыков до углубленной работы с психологом, со специалистами по социальной работе, с узкими специалистами.

Отделение дневного пребывания тесно сотрудничает с территориальными центрами социального обслуживания населения. Изучена потребность в предоставлении такой услуги. Сегодня в Витебской области проживает 40 тысяч жителей в возрасте старше 80 лет, 20 тысяч одиноких, 59 отметили вековой юбилей.

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Когда дети уходят на работу либо родственники – одному остаться человеку. Если у него начинаются маленькие проблемы с той же деменцией – включит газ, воду пожилой человек. Конечно, могут быть проблемы. А для нас очень важно, и государство всегда беспокоится о безопасном проживании наших граждан. Эта услуга и будет давать возможность нахождения пожилого человека на какой-то период в доме-интернате для пожилых и инвалидов в данном отделении дневного пребывания.