Мінкульт пра пасадку яблынь пад Мінскам: «Дрэва – гэта сімвал жыцця»

Новости Беларуси. Музей народной архитектуры и быта 16 октября украсил яблоневый сад из полусотни молодых деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция прошла в рамках городского субботника и Года народного единства. Посадке деревьев в историческом месте предшествовала небольшая лекция о садоводстве в Беларуси.

«Зеленый ликбез» сопровождался народной музыкой. Кстати, сорта для посадки выбрали традиционные – знакомые всем антоновку и белый налив. Среди тех, кто приложил руку к благому делу, министр культуры и сотрудники ведомства.