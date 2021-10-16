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Мінкульт пра пасадку яблынь пад Мінскам: «Дрэва – гэта сімвал жыцця»

16 октября 2021 15:28
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Новости Беларуси. Музей народной архитектуры и быта 16 октября украсил яблоневый сад из полусотни молодых деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция прошла в рамках городского субботника и Года народного единства. Посадке деревьев в историческом месте предшествовала небольшая лекция о садоводстве в Беларуси.

«Зеленый ликбез» сопровождался народной музыкой. Кстати, сорта для посадки выбрали традиционные – знакомые всем антоновку и белый налив. Среди тех, кто приложил руку к благому делу, министр культуры и сотрудники ведомства. 

Мінкульт пра пасадку яблынь пад Мінскам: «Дрэва – гэта сімвал жыцця»-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Мы садзім сад. На мой погляд, дрэва – гэта сімвал жыцця, тая магутная каранёвая сістэма, якая дазваляе нам трывала стаяць на нагах. Таму сёння мы тут, усе нашы супрацоўнікі з вялікім жаданнем адгукнуліся на такую ініцыятыву. Увогуле ў гісторыі вельмі важна зрабіць значны след. Не наслядзіць, а зрабіць след, які будзе ўспрымацца нашымі нашчадкамі вельмі добра.

С народными песнями и лекцией о садоводстве. Под Минском посадили яблоневый сад – подробности здесь.

# Озеленение # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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