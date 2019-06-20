Показать в эфире праздник Победы – главная задача в работе Совета руководителей телекомпаний СНГ

Новости Беларуси. Совместные проекты к 75-летию Победы и переход телеканалов на цифровой формат вещания – эти и другие вопросы обсуждали 20 июня в Минске руководители телекомпаний СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельное внимание участники совета уделили вопросам обмена материалами. Каждая страна Содружества имеет свой исторический опыт борьбы с нацизмом. Сохранились уникальные архивные материалы, интерес зрителей к которым со временем только растет. По-новому и широкомасштабно показать в эфире всеобщий праздник Победы – одна из главных задач на этот год.

Петр Федоров, председатель Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств-участников СНГ (ВГТРК, Россия):

Если бы мы потерпели поражение, то, конечно, золотом Киргизии распоряжались бы нацисты, нефтью Азербайджана – тоже нацисты. А все остальные были бы на положении рабов. Поэтому речь шла о нашем выживании всех. В этом и священный смысл Дня Победы.

Фаик Гусиев, ректор Академии телевидения и радио ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание»:

Баку внес свой неоспоримый вклад в дело победы советского народа над фашизмом. Вы знаете, что где-то 80 % всей нефти и нефтепродуктов, которые потребляла тогда советская армия, было представлено со стороны азербайджанских тружеников, скажем так. И для нас это святая победа, святое дело.