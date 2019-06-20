«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр
Новости Беларуси. 19 июня в Минске прошла генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр. Посмотреть на шоу пришли тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но происходящее внутри стадиона «Динамо» для многих по-прежнему большой сюрприз. Любая съемка на площадке запрещена. О подготовке мероприятия в интервью сегодня, 20 июня, поделился Игорь Крутой. Его команда занимается организацией церемоний Игр. Всех карт композитор не раскрывал. Отметил, что в этом вопросе слишком суеверен.
Игорь Крутой, народный артист России:
Это техника, это люди, это огромное количество людей, это, прежде всего, ответственность. У победителей всегда много родственников, а поражения всегда сироты. Ответственный за всю эту ситуацию один человек – я. Поэтому я суеверный, хочу, чтобы всё прошло завтра нормально.
Задачи стояли такого плана: это все-таки эфир не на Россию, не на Беларусь, это эфир на Европу. Это возможность показать вам свою страну. Возможность показать ее историю, ее музыкальный язык.
Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Шоу, конечно, фантастическое. Советую посмотреть, потому что я получил удовольствие. Очень талантливая постановка режиссерской постановочной группы. То есть я, честно говоря, такое шоу вижу впервые. Ощущение, будто прилетел на другую планету: всё двигается, раскладывается. Сцена стоит – раз, дирижер перед тобой, декорации появляются… Фантастически! Я не был готов. Такое ощущение, что где-то участвуешь в «Звездных воинах» каких-то.
Игорь Крутой в Беларуси гость частый. Этой осенью композитор отметит свой юбилей в Минске большим концертом с участием известных российских артистов и в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.