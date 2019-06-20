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«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр

20 июня 2019 16:59
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Новости Беларуси. 19 июня в Минске прошла генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игр. Посмотреть на шоу пришли тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но происходящее внутри стадиона «Динамо» для многих по-прежнему большой сюрприз. Любая съемка на площадке запрещена. О подготовке мероприятия в интервью сегодня, 20 июня, поделился Игорь Крутой. Его команда занимается организацией церемоний Игр. Всех карт композитор не раскрывал. Отметил, что в этом вопросе слишком суеверен.

«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр-1

«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр-3

Игорь Крутой, народный артист России:
Это техника, это люди, это огромное количество людей, это, прежде всего, ответственность. У победителей всегда много родственников, а поражения всегда сироты. Ответственный за всю эту ситуацию один человек – я. Поэтому я суеверный, хочу, чтобы всё прошло завтра нормально.

Задачи стояли такого плана: это все-таки эфир не на Россию, не на Беларусь, это эфир на Европу. Это возможность показать вам свою страну. Возможность показать ее историю, ее музыкальный язык.

«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр-6

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
Шоу, конечно, фантастическое. Советую посмотреть, потому что я получил удовольствие. Очень талантливая постановка режиссерской постановочной группы. То есть я, честно говоря, такое шоу вижу впервые. Ощущение, будто прилетел на другую планету: всё двигается, раскладывается. Сцена стоит – раз, дирижер перед тобой, декорации появляются… Фантастически! Я не был готов. Такое ощущение, что где-то участвуешь в «Звездных воинах» каких-то.

Игорь Крутой в Беларуси гость частый. Этой осенью композитор отметит свой юбилей в Минске большим концертом с участием известных российских артистов и в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.

# Европейские игры # общество # Игорь Крутой # Виктор Бабарикин # Фотофакт

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