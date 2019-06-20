«Это эфир на Европу». Игорь Крутой рассказал о подготовке к церемонии открытия II Европейских игр

Но происходящее внутри стадиона «Динамо» для многих по-прежнему большой сюрприз. Любая съемка на площадке запрещена. О подготовке мероприятия в интервью сегодня, 20 июня, поделился Игорь Крутой. Его команда занимается организацией церемоний Игр. Всех карт композитор не раскрывал. Отметил, что в этом вопросе слишком суеверен.

Игорь Крутой, народный артист России:

Это техника, это люди, это огромное количество людей, это, прежде всего, ответственность. У победителей всегда много родственников, а поражения всегда сироты. Ответственный за всю эту ситуацию один человек – я. Поэтому я суеверный, хочу, чтобы всё прошло завтра нормально.

Задачи стояли такого плана: это все-таки эфир не на Россию, не на Беларусь, это эфир на Европу. Это возможность показать вам свою страну. Возможность показать ее историю, ее музыкальный язык.