Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей состоялось в Минске. Какие темы были на повестке?

В Беларуси по итогам 2024 года рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 и 15 % соответственно. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, темпы роста реальных доходов населения в прошлом году составили более 106 %. Положительная динамика сохраняется и в 2024-м, в том числе в бюджетной сфере. Также в целях достижения параметров пятилетки наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. На указанные цели в 2023 году было направлено более миллиарда рублей.

Согласованные действия правительства и национального банка обеспечили выполнение целевого параметра по инфляции. Прирост потребительских цен за прошлый год составил менее 6 %. При этом цены и тарифы, входящие в расчет базовой инфляции, за год приросли чуть более чем на 3 %.