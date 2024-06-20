Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей состоялось в Минске. Какие темы были на повестке?
В Беларуси по итогам 2024 года рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 и 15 % соответственно. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, темпы роста реальных доходов населения в прошлом году составили более 106 %. Положительная динамика сохраняется и в 2024-м, в том числе в бюджетной сфере. Также в целях достижения параметров пятилетки наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. На указанные цели в 2023 году было направлено более миллиарда рублей.
Согласованные действия правительства и национального банка обеспечили выполнение целевого параметра по инфляции. Прирост потребительских цен за прошлый год составил менее 6 %. При этом цены и тарифы, входящие в расчет базовой инфляции, за год приросли чуть более чем на 3 %.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Замедлению инфляции также способствовала система регулирования цен, внедренная правительством Беларуси в октябре 2022 года. Она ограничила практику учета в ценообразовании неоправданно завышенных рисков и издержек.
По оценкам правительства расходы на финансирование социальной сферы в текущем году превысят 31 миллиард рублей, что на 4 миллиарда больше, чем в 2023-м. Надежную основу проводимой социально ориентированной политики обеспечивает высокий уровень государственных расходов на эти цели. В последние годы они составляют не менее 12 % ВВП страны.