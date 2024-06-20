Делегация Королевства Эсватини ознакомилась с продукцией МТЗ

Беларусь готова быть для Королевства Эсватини надежным партнером. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече со своим коллегой Расселом Ммисо Дламини, который в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне неоколониальных подходов западных стран, Минск выстраивает отношения, основанные на условиях равноправного диалога и взаимного уважения. Белорусская сторона рассчитывает, что визит делегации Эсватини положит хорошее начало длительному и продуктивному сотрудничеству. Дипотношения между нашими странами были установлены совсем недавно. Соответствующий документ подписан в Претории 4 июня этого года. Теперь государства переходят к практическому взаимодействию. Беларусь готова предложить свои достижения в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.

Сибусисиве Мнгомезулу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эсватини в Бельгии: Эсватини – небольшая страна. Мы ищем пути для развития своей экономики, чтобы сделать жизнь людей лучше. Мы хотим установить прочные дипломатические отношения с Беларусью, найти перспективные сферы для сотрудничества. Мы видим, что вы – высокоиндустриальная страна, и мы впечатлены. У вас есть чему поучиться.

Михаил Кадников, заместитель генерального директора по маркетингу Минского тракторного завода – маркетинг-директор:

Для нас африканский регион стратегически очень важен по поставкам и диверсификации экспорта. Сегодня готовы предложить делегации полный комплекс оборудования для производства культур. Я думаю, что с учетом того, что страна является аграрной, он будет им полезен сегодня, и в дальнейшем эти проекты будут развиваться.

Успешных примеров сотрудничества со странами Африки уже немало. Так, в Зимбабве реализуется программа по механизации сельского хозяйства. Это позволило добиться полного самообеспечения в производстве пшеницы и впервые в истории начать ее экспортировать. Наша техника работает на полях ЮАР, Египта и Алжира. Плодотворно сотрудничаем также с Марокко и Нигерией. Беларусь готова быть надежным партнером и для Королевства Эсватини. Визит премьер-министра этой страны должен придать мощный импульс развитию сотрудничества.