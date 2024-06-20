В Беларуси по итогам года рассчитывают на рост зарплат бюджетников на 16%, пенсий – на 15%

В Беларуси по итогам года рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 % и 15 % соответственно. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, темпы роста реальных доходов населения в прошлом году составили более 106 %. В текущем году данная положительная динамика сохраняется, в том числе в бюджетной сфере. Также в целях достижения параметров пятилетки наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. На указанные цели в 2023 году было направлено более 1 миллиарда рублей.