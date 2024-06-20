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В Беларуси по итогам года рассчитывают на рост зарплат бюджетников на 16%, пенсий – на 15%

20 июня 2024 10:35
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В Беларуси по итогам года рассчитывают на рост зарплат бюджетников и пенсий на 16 % и 15 % соответственно. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в ходе совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, темпы роста реальных доходов населения в прошлом году составили более 106 %. В текущем году данная положительная динамика сохраняется, в том числе в бюджетной сфере. Также в целях достижения параметров пятилетки наряду с плановым повышением базовой ставки введен ряд дополнительных стимулирующих выплат отдельным категориям работников. На указанные цели в 2023 году было направлено более 1 миллиарда рублей.

В Беларуси по итогам года рассчитывают на рост зарплат бюджетников на 16%, пенсий – на 15%-1

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда соцзащиты в прошлом году по этой статье превысили 19 миллиардов рублей. Это 9 % от ВВП. В текущем году будет направлено около 22 миллиардов. Рост свыше 15 %. В 2023 году мы смогли обеспечить самые высокие за последние четыре года темпы роста реальных доходов пенсионеров около 111 %. В феврале этого года проведен очередной перерасчет трудовых пенсий на 10 %. В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае составил около 800 рублей.

Также, по оценкам правительства, расходы на финансирование социальной сферы в текущем году превысят 31 миллиард рублей, что на 4 миллиарда больше, чем в 2023-м. Надежную основу проводимой социально ориентированной политики обеспечивает высокий уровень государственных расходов на эти цели. В последние годы они составляют не менее 12 % ВВП страны.

# Экономика # Экономика # Игорь Петришенко

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