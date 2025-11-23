Что происходит с дикими животными в Беларуси и почему впервые за 40 лет разрешили охоту на рысь? Рассказали в БООР

Меняется климат, и природа, естественно, реагирует. Ролики о том, что дикие животные разгуливают по улицам, уже не шокируют, но все еще удивляют, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, политический обозреватель:

Недавно медвежонок пробегал по пешеходному переходу, кстати, дорогу в Витебске. Взрослые особи встречаются и на трассах, идут к людям, и те, кого принято считать краснокнижными, меняют этот статус. Наука в тесной связке с охотниками и правительством детально разбирает каждый новый переход. И в стране либо разрешают отстрел, либо нет, даже планы составляют. Численность рыси и медведя в Беларуси значительно выросла

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Какого-то стремления от охотников, чтобы специально вывести какой-то вид из Красной книги, такой цели нет. Но есть определенные виды, которые достаточно часто встречаются на территории Беларуси. Такие виды, допустим, как барсук. У нас есть птицы, которые занесены в Красную книгу, но популяция их настолько выросла, что они чаще встречаются, чем охотничьи виды. Поэтому есть определенный перечень видов, которые, в принципе, в последующем можно было бы вывести в охотничьи, но над этим пока еще ведется работа. Если брать, допустим, того же волка, его численность постоянно регулируется, поэтому с ним проблем меньше всего. Рысь и медведь – они находились в Красной книге. Рысь, допустим, с 1993 года, медведь с 1981-го, по-моему, они были занесены в Красную книгу и, соответственно, были под охраной. Но за последние несколько лет, так как наши охотохозяйства расположены по всей территории Беларуси, начали поступать сигналы от наших охотпользователей, что численность данного вида значительно выросла, потому что начался ущерб охотничьему хозяйству. «Рыси задавили в вольере более 20 ланей», – про случай в Гомельской области

То есть рысь – хищник, она поедает мелких оленей, сеголеток, соответственно, рябчик, глухарь, заяц. Это все виды для ее пропитания. Поэтому численность в местах концентрации этой рыси начала падать, начались такие тревожные сигналы, чтобы с этими видами проводить какую-то работу. Ключевыми факторами (недавно была у нас статья по рыси конкретно) явились такие моменты, что Белорусское общество охотников занимается расселением животных, мы расселяем в разные участки нашей страны, завозим оленей, ланей, и вот в Гомельской области у нас был вольер для передержки, где содержали ланей, которых планировалось выпустить. И произошло нападение этих животных на лань. То есть рыси более 20 особей задавили в вольере. Это было одним из ключевых факторов, когда мы стали выступать очень жестко с инициативой для того, чтобы все-таки эту численность хищника регулировать. Но регулировать ее не просто какими-то методами, а именно путем охоты, потому что путем охоты – это дополнительный заработок, который идет на развитие охотничьего хозяйства, в том числе и на охрану этих же животных. Потому что все-таки те животные, которые являются охотничьими, они в той или иной степени охраняются и охотниками, и охотпользователями, поэтому их популяциям, как правило, никогда ничего не угрожает. Есть норма для изъятия, это не более 10 % – и при условии определенной плотности и определенных районов, которые указаны в планах управления. Поэтому более 10 % от численности, обитающей на территории, стрелять все равно никто не может. Поэтому планы достаточно небольшие. За сколько можно добыть медведя?