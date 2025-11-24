На север Австралии обрушился тропический циклон

В Австралии – чрезвычайное происшествие. На северную территорию обрушился тропический циклон, оставив после себя разрушения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер повредил десятки зданий, вырвал деревья с корнями и оборвал линии электропередачи. В ряде районов нарушено транспортное сообщение, тысячи жителей остались без света. По данным властей, есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

Саввина Халипилиас: Я была потрясена, когда это случилось. Я сидела на диване, собиралась задремать, и тут мы просто услышали громкий стук, мы выглянули в окно и увидели во дворе огромное дерево.

Анастасиос Халипилиас:

Проливной дождь, очень сильный ветер, и как будто слышно, как дрожат окна, как от сильного ветра, дождь заливает, мы не могли открыть окна, мне было очень страшно.

Спасательные службы работают круглосуточно: ведется эвакуация людей из опасных зон, расчистка дорог и восстановление электросетей. Синоптики предупреждают: циклон может усилиться, поэтому населению рекомендуется оставаться дома и следить за официальными сообщениями.