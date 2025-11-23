В Витебске зажгут одну из самых высоких елей в Европе!

В Витебске делают все, чтобы успеть создать зимнюю сказку к началу декабря, сообщили в программе «Суровый взгляд». Поэтому работа стартовала за несколько недель. Иллюминация, светящиеся инсталляции, каток – все это требует времени для монтажа и наладки.

Василий Белоусов, директор предприятия «Горсвет» Витебска:

До 1-го числа елку мы уже сдадим полностью, светящуюся, готовую к эксплуатации. Но сама она будет запускаться 12-го числа. Кое-что останется в секрете. Мы хотим удивить витебчан в этом году.

Гордость северной столицы – главная городская елка. Ее высота вместе со звездой побила прошлогодний рекорд и составила 34 метра. Свою маркетинговую историю раскручивают в регионе. Местные замахнулись на звание «самая» и уверяют, что здесь зажгут одну из самых высоких живых елей в Европе. На такие масштабы потребовались и соответствующие инвестиции. На деревья ушло более 5000 рублей.