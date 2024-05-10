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Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»

10 мая 2024 13:39
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«Беларусь помнит!» Военно-исторический праздник объединил около 2 тысяч учащихся столичных школ и колледжей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие, организованное общественным объединением «Белая Русь», началось с чествования государственных символов.

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»-1

Далее гостей ждали интерактивные зоны и площадки, где ребята смогли увидеть показательные выступления курсантов Военной академии и кинологов, примерить экипировку спасателей. На мастер-классах учащихся научили собирать автомат и пользоваться противогазом. А на выставке, подготовленной школьными музеями, ребята могли погрузиться в историю Великой Отечественной. Здесь представили уникальные экспонаты и личные вещи фронтовиков. Все они рассказывают о подвиге белорусского народа.

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»-4

Сборку автомата прошли, пожарную машину, надевали костюмы, экспонаты смотрели.

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»-7

Мы пришли от нашей гимназии с нашими руководителями показывать мастер-классы по разборке-сборке автомата Калашникова.
– Очень много на нашем празднике сегодня людей, несмотря на погоду, и достаточно много ребят подошло, поинтересовалось, разобрало, собрало автомат.

Более 2 тыс. учащихся объединил военно-исторический праздник «Беларусь помнит!»-10

Игорь Тимашишин, председатель Фрунзенской районной организации РОО «Белая Русь»:
Проведение таких мероприятий очень важно для нашей молодежи, для воспитания у них патриотического настроения, особенно в канун знаменательных дат. Мы проводим именно в парке Уго Чавеса, в молодом микрорайоне Каменная горка. Здесь проживает больше всего молодежи и школьников во Фрунзенском районе. Поэтому не зря эта площадка была выбрана нами. Я думаю, что такие мероприятия станут у нас традиционным не только к государственным праздникам, но мы будем проводить их как можно чаще.

Не обошлось и без угощения. Пройдя все активности, ребята смогли восполнить свои силы – попробовать солдатскую кашу.

# Белая Русь # общество

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