Советский район Минска – планы развития: «Большой город»

Новости Беларуси. Будни и праздники Светского района города Минска, который в эти дни отмечает 80-летие. Какие итоги можно подвести в юбилейный год, какие подарки получили жители этого уголка столицы, какие перспективы развития территории, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Советского района Юрий Трущенко.

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