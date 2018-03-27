Советский район Минска выпустил информационный буклет на русском, английском и китайском

Новости Беларуси. Этот гость в студию программы «Большой город» пришел не с пустыми руками. Какие подарки созданы администрацией Советского района для минчан и гостей столицы, рассказал и показал глава администрации Советского района Минска.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:

Хочу подарить вам буклет о Советском районе. Мне сделали его в современном, как мне кажется, стиле. На русском, английском и китайском языках. С помощью этого буклета, надеюсь, люди еще лучше узнают Советский район. Это поможет привлечь иностранных инвесторов.

Советский район Минска – планы развития: «Большой город»