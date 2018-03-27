«Места для шашлыка, беседки. Парковка есть»: за чей счет пляж Цнянки подготовят к сезону?

Новости Беларуси. Цнянское водохранилище и его пляжи – это то место, которое всегда притягивает минчан и гостей города. Как Советский район готовится к летнему сезону, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Советского района Минска Юрий Трущенко.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:

Мы готовимся к приему гостей.

Как и в предыдущие годы, все территории пляжа закреплены за субъектами хозяйствования района. Они с удовольствием выполняют там благоустройство за свой счет.

Поэтому мы вкладываем туда минимально количество бюджетных средств. Будут подготовлены кабинки для переодевания, скамейки, дорожки. Будут подготовлены места для приготовления шашлыка, беседки. Будет традиционно, красиво, удобно, уютно. Парковка есть. Поэтому я приглашаю всех весной и летом посетить Цнянское водохранилище.

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