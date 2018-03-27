«Если не день в день, то на следующий»: жителям Советского района обещают быстро реагировать на обращения

Новости Беларуси. Администрация Советского района Минка очень активно общается с жителями этого региона. На портале 115.бел второй год занимает лидирующую позицию. Как сотрудникам администрации удается оперативно реагировать на обращения жителей, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Советского района Минска.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:

По регламенту, обращение, которое поступает в службу 115, мы должны рассмотреть в течение 7 дней. Мы стараемся рассмотреть все обращения, если не день в день, то делать это на следующий день.

Максимум – на третий день. И все службы заточены на получение результата.

Советский район Минска – планы развития: «Большой город»