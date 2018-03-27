«Открытая стена – приходи и рисуй»: граффити вдоль МКАД предложат создать в апреле в Советском районе

Новости Беларуси. На стенах зданий Советского района Минска достаточно часто можно встретить граффити. Как к этому виду творчества относится администрация, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Советского района Минска.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:

Да, действительно, мы активно сотрудничаем с людьми, которые любят и умеют рисовать граффити. Сегодня мы спокойно им предоставляем трансформаторные подстанции, насосные подстанции, иные объекты и сооружения, которые можно облагородить.

Для того чтобы все-таки Советский район выглядел веселее, чем обычные серые стены и заборы.

У нас вдоль МКАД на территории всего Советского района есть забор, который ограждает шумную кольцевую дорогу от жилого массива. И в рамках месячника, если погода будет позволять, мы хотим всю внутреннюю сторону стены для людей, которые хотят поздравить Советский район с 80-летием. Открытая стена – приходи и рисуй. Все то, что будет изображено на стене, согласует главный архитектор района.

Советский район Минска – планы развития: «Большой город»