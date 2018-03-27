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«К 1 мая Советский район будет в идеальном состоянии»: администрация о благоустройстве

27 марта 2018 09:37
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Новости Беларуси. Пришла весна, жители столицы начинают готовиться к субботникам, близится месячник по благоустройству Минска. В гостях программы «Большой город» глава администрации Советского района Минска Юрий Трущенко рассказал, какие работы планируется провести.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:
В период месячника, который начнется с 1 апреля и будет длиться традиционно весь апрель,

мы приведем в порядок всю улично-дорожную сеть.

Это 164 улицы, все дворовые территории, где необходимо, хотим высадить деревья, кустарники и зеленые насаждения. Будем, конечно же, производить ямочный ремонт, так как данная зима характеризовалась частым переходом через «0», как говорят коммунальщики. А это достаточно вредно для асфальтового покрытия. Но, я думаю, что все это вполне устранимо. И уверен, что к 1 мая, к праздничным мероприятиям Советский район будет практически в идеальном состоянии.

Советский район Минска – планы развития: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Юрий Трущенко

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