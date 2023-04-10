Советская коммуналка, цветочный бизнес и всё та же любовь. В Купаловском «Ромео и Джульетту» ставят на новый лад

Новости Беларуси. Советская коммунальная квартира, цветочный бизнес и настоящая любовь. На сцене Купаловского театра ставят «Ромео и Джульетту» в современном прочтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Советская коммунальная квартира, цветочный бизнес и настоящая любовь. На сцене Купаловского театра ставят «Ромео и Джульетту» в современном прочтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оригинальная постановка – работа молодого режиссера Даниила Филипповича. Авторский взгляд перенес действие пьесы в советскую коммунальную квартиру, изменив тем самым и другие детали классической истории. Враждующие семьи Монтекки и Капулетти ныне конкурирующие владельцы бизнеса по продаже цветов. Изменив обстановку, истинным автор оставил одно - любовь главных героев.
Даниил Филиппович, режиссер-постановщик Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мне хотелось бы, чтобы «Ромео и Джульетту» все поняли. Чтобы она была сегодняшним языком, чтобы она была яркая, где-то – смешная, где-то – трагичная, как наша жизнь: полоса черная, полоса белая. Хотелось бы чтобы все это было по-новому. Мне кажется, нам это удалось, потому что ярко, интересно, современно.
Анна Мещерякова, исполнительница роли Джульетты:
Это очень непростая роль. Я благодарна, что у меня появился шанс с этим соприкоснуться, потому что я несу очень много мыслей и проживаю жизнь данной героини буквально насквозь. И после каждой репетиции выхожу в треморе. Поэтому да, это огромная ответственность.
Знаменитая классика зазвучит на белорусском языке. По задумке режиссера, актеры не держат паузу и строфу. При этом текст Шекспира остается в смысловом оригинале. Долгожданная премьера уже завтра, 11 апреля.