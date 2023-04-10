Рома и Саша, но встречаются Апрелия и Джамиль. Какие имена давали детям в 2022-м?

Новости Беларуси. Апрелия и Джамиля, Эльман и Люциан. Такие необычные имена получили новорожденные в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего же за 2022 год здесь на свет появилось почти 570 малышей. Мальчиков больше, чем девочек. В топ-3 по популярности вошли такие женские имена, как Анна, Ксения и Ева. Среди мужских – Александр, Роман и Михаил. Кстати, сейчас возвращается мода на старорусские имена. Например, Мирослава, Злата, Святослав и Захар.

Екатерина Тумилович, начальник отдела записи актов гражданского состояния Дзержинского райисполкома:

В прошлом году у нас было зарегистрировано органами ЗАГС Дзержинского района 568 рождений – 313 мальчиков и 255 девочек. В 2021 году у нас было немножко больше рождений – 596. Средний возраст мам и пап составил для мужчин 31 год, для девушек – 29 лет.

С начала 2023 года 63 пары вступили в брак. Часто встречаются союзы с гражданами России, Ирана и Украины. Также в Дзержинском районе заключали браки с представителями Турции, Таджикистана, Франции, и Грузии.