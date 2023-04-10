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В Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Где и как будут встречать бойцов?

10 апреля 2023 13:52
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Новости Беларуси. В Минской области проходит весенний призыв на воинскую службу. Он продлится до мая включительно. Так, только в Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Для этого бойцы проходят специальную подготовку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Где и как будут встречать молодое пополнение – Анна Куртасова.

В Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Где и как будут встречать бойцов?-1

В войсковой части 1463 служат свыше 140 молодых людей. Акцент на охране границы. Распорядок дня четкий. 24 на 7 – занятия, построения. Военнослужащие проходят тактическую, а также физподготовку. Поддерживать форму нужно, чтобы затем легко выходить в дозоры и наряды.

В Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Где и как будут встречать бойцов?-4

Еще здесь проходят подготовку и переподготовку водителей разных категорий.

В Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Где и как будут встречать бойцов?-7

Игорь Дедюля, начальник центра подготовки специалистов материально-технического обеспечения войсковой части 1463:
Каждый военнослужащий получает не только военную специальность, но и специальность, которая ему пригодится в дальнейшем, после увольнения из срочной службы.

В Дзержинском районе планируют призвать свыше 100 новобранцев. Где и как будут встречать бойцов?-10

Двухчасовые тренировки проходят на автодроме. Рядом всегда инструктор. В программе – проезд эстакады, гараж, диагональная парковка и параллельная.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Армия Беларуси # общество # Анна Куртасова # Игорь Дедюля # Фотофакт

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